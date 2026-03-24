OM : Habib Beye prend cher dans L'EQUIPE du Soir, le tacle est totalement inattendu

Depuis qu'il a été nommé entraîneur de l'OM, Habib Beye peine à totalement convaincre, et la défaite contre le LOSC au Vélodrome ne va pas l'aider. D'ailleurs, un consultant de La Chaîne L'EQUIPE n'hésite pas à critiquer le nouveau coach marseillais en utilisant un argument assez inattendu.
A l'issue d'un mois de janvier qui a vu l'OM rater de nombreux objectifs, à commencer par l'élimination en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a été poussé au départ et c'est Habib Beye qui a été choisi pour le remplacer. Fraîchement licencié par le Stade Rennais, il s'est ainsi vu fixer deux objectifs majeurs à savoir remporter la Coupe de France et finir sur le podium de la Ligue 1. Le premier est déjà raté puisque l'OM a été éliminé par Toulouse en quart de finale, tandis que le second a été rendu très compliqué par la défaite contre le LOSC ce week-end (1-2). Le contenu du match a d'ailleurs été vivement critiqué par Ludovic Obraniak qui regrette de voir une équipe trop sage et trop discipliné, très loin de ce qui a été l'ADN de l'OM.
Obraniak critique Beye
« Sur le but de Giroud, il y a 5 joueurs du LOSC dans la surface adverse à quelques minutes de la fin. Et à Marseille, cette image n’est quasiment jamais arrivée. Parce qu’il n’y a jamais de dépassement de fonction dans cette équipe. Donc je comprends les maux de cette équipe et je comprends qu’Habib Beye veuille arrêter cette hémorragie des buts encaissés. », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, avant de poursuivre.
«Je préfère mille fois l'OM quand il est déséquilibré»
« Donc que tu aies une équipe qui soit un peu plus disciplinée, je peux le comprendre dans l’analyse, mais est-ce que ça colle à cette équipe ? Je ne sais pas. Ce club, je le préfère mille fois quand il est déséquilibré. Je le préfère mille fois à cet OM trop sage, scolaire… C’est une équipe trop sage. J’aurais aimé qu’elle y mette un peu d’enthousiasme », ajoute Ludovic Obraniak qui semble donc préférer quand c'est le feu à l'OM.