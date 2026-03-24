OM : Habib Beye prend cher dans L'EQUIPE du Soir, le tacle est totalement inattendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il a été nommé entraîneur de l'OM, Habib Beye peine à totalement convaincre, et la défaite contre le LOSC au Vélodrome ne va pas l'aider. D'ailleurs, un consultant de La Chaîne L'EQUIPE n'hésite pas à critiquer le nouveau coach marseillais en utilisant un argument assez inattendu.

A l'issue d'un mois de janvier qui a vu l'OM rater de nombreux objectifs, à commencer par l'élimination en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a été poussé au départ et c'est Habib Beye qui a été choisi pour le remplacer. Fraîchement licencié par le Stade Rennais, il s'est ainsi vu fixer deux objectifs majeurs à savoir remporter la Coupe de France et finir sur le podium de la Ligue 1. Le premier est déjà raté puisque l'OM a été éliminé par Toulouse en quart de finale, tandis que le second a été rendu très compliqué par la défaite contre le LOSC ce week-end (1-2). Le contenu du match a d'ailleurs été vivement critiqué par Ludovic Obraniak qui regrette de voir une équipe trop sage et trop discipliné, très loin de ce qui a été l'ADN de l'OM.

🚨 "𝗛𝗔𝗕𝗜𝗕 𝗕𝗘𝗬𝗘 𝗡’𝗔 𝗥𝗜𝗘𝗡 𝗔̀ 𝗙𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜̂𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗢𝗠" 🥊



Jérôme Rothen en arrive même à "𝗥𝗘𝗚𝗥𝗘𝗧𝗧𝗘𝗥 𝗗𝗘 𝗭𝗘𝗥𝗕𝗜". 🤯



🗣️ « 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗧𝗢𝗠𝗕𝗘́ 𝗗𝗨 𝗖𝗜𝗘𝗟 pour lui avec le manque d’expérience et l’échec à Rennes…… pic.twitter.com/SMyOkxQfQw — Actu Foot (@ActuFoot_) March 23, 2026

Obraniak critique Beye « Sur le but de Giroud, il y a 5 joueurs du LOSC dans la surface adverse à quelques minutes de la fin. Et à Marseille, cette image n’est quasiment jamais arrivée. Parce qu’il n’y a jamais de dépassement de fonction dans cette équipe. Donc je comprends les maux de cette équipe et je comprends qu’Habib Beye veuille arrêter cette hémorragie des buts encaissés. », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, avant de poursuivre.