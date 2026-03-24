⁠Ça ne marche pas avec Habib Beye : Encore un changement d’entraîneur à l’OM ?

Nommé à la tête de l’Olympique de Marseille le mois dernier, Habib Beye n’est pas encore parvenu à convaincre, et la qualification pour la Ligue des champions est loin d’être acquise après la défaite contre Lille (1-2) ce dimanche. En cas d’échec, le Sénégalais peut-il déjà prendre la porte ?
C’est un nouveau coup d’arrêt qui fait mal à l’Olympique de Marseille, battu ce dimanche sur la pelouse du Vélodrome par le LOSC (1-2), qui se relance de son côté pour la course à la Ligue des champions. Un mois après la nomination de Habib Beye sur le banc phocéen en lieu et place de Roberto De Zerbi, force est de constater que ce changement d’entraîneur n’a pas mis fin à l’inconstance marseillaise.
Beye doit-il s’inquiéter ?
« Avec toute la bienveillance du monde, il y a un gros décalage entre ce qu’on entend en conférence de presse, ce qu’il véhicule où il est très bon, et ce qu’on voit sur le terrain, a confié Walid Acherchour sur RMC. Déjà contre Auxerre, on avait parlé de la première mi-temps qui était une purge sans nom, le match contre Toulouse qui était celui d’après Coupe de France où on disait qu’il fallait juste remporter les trois points, là il y avait un gros rendez-vous contre Lille en difficulté en Ligue 1, Lille est arrivé au Vélodrome et ils se sont baladés. Quand je vois le milieu de terrain marseillais, Hojbjerg, Timber et Kondogbia, qu’on me dit que c’est ce milieu qui doit mettre de l’intensité alors que techniquement et en terme de pressing c’est zéro. Bentaleb était en chausson pendant tout le match, il a fait ce qu’il voulait, il leur a appris le football ».
Pierre Ménès partage cet avis et s’interroge même sur l’avenir de l’ancien international sénégalais. « Il est évident que si l’OM n’est pas en Ligue des Champions à la fin de la saison, ce qui aujourd’hui est une vraie possibilité, il faudra se poser des questions sur Habib Beye mais aussi sur le formidable Medhi Benatia qui donne des cours à tout le monde, mais qui finalement ne fait pas grand-chose de bien extraordinaire », a confié sur YouTube l’ancien chroniqueur du Canal Football Club.
« Si tu prends un entraîneur comme Habib Beye, c’est pour lui laisser une année supplémentaire »
Un scénario catastrophe pour Habib Beye que n’imagine pas Éric Di Meco. « Si tu prends un entraîneur comme Habib Beye en cours de saison, c’est pour lui laisser une année supplémentaire pour prouver ce qu’il vaut, a estimé sur RMC l’ancien joueur de l’OM. Parce que si c’est pour faire le pompier de service sur 4 mois, tu prends un habitué, tu ne prends pas Habib qui n’a pas de recul et d’expérience avec la Ligue 1. On ne va pas citer de noms mais on les connait les mecs qui étaient souvent appelés. Si tu veux faire un coup de 6 mois pour sauver ta saison, il y a des entraîneurs parfaits pour ça et à la fin de l’année tu dis merci et tu repars sur un autre projet. Si tu prends un entraîneur comme Habib Beye qui découvre le métier et qui a de grandes ambitions, ça veut dire qu’il fait 4-5 mois, tu continues avec derrière. Sinon, personne ne comprendrait ».
Alors selon vous, peut-il encore y avoir un changement d’entraîneur à l’OM ? À vos votes !