⁠Ça ne marche pas avec Habib Beye : Encore un changement d’entraîneur à l’OM ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé à la tête de l’Olympique de Marseille le mois dernier, Habib Beye n’est pas encore parvenu à convaincre, et la qualification pour la Ligue des champions est loin d’être acquise après la défaite contre Lille (1-2) ce dimanche. En cas d’échec, le Sénégalais peut-il déjà prendre la porte ?

C’est un nouveau coup d’arrêt qui fait mal à l’Olympique de Marseille, battu ce dimanche sur la pelouse du Vélodrome par le LOSC (1-2), qui se relance de son côté pour la course à la Ligue des champions. Un mois après la nomination de Habib Beye sur le banc phocéen en lieu et place de Roberto De Zerbi, force est de constater que ce changement d’entraîneur n’a pas mis fin à l’inconstance marseillaise.

Mercato - OM : «Je viens de tourner une page importante et très significative de ma carrière», il fait ses adieux à Marseille https://t.co/JxcCZCw8NA — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Beye doit-il s’inquiéter ? « Avec toute la bienveillance du monde, il y a un gros décalage entre ce qu’on entend en conférence de presse, ce qu’il véhicule où il est très bon, et ce qu’on voit sur le terrain, a confié Walid Acherchour sur RMC. Déjà contre Auxerre, on avait parlé de la première mi-temps qui était une purge sans nom, le match contre Toulouse qui était celui d’après Coupe de France où on disait qu’il fallait juste remporter les trois points, là il y avait un gros rendez-vous contre Lille en difficulté en Ligue 1, Lille est arrivé au Vélodrome et ils se sont baladés. Quand je vois le milieu de terrain marseillais, Hojbjerg, Timber et Kondogbia, qu’on me dit que c’est ce milieu qui doit mettre de l’intensité alors que techniquement et en terme de pressing c’est zéro. Bentaleb était en chausson pendant tout le match, il a fait ce qu’il voulait, il leur a appris le football ». Pierre Ménès partage cet avis et s’interroge même sur l’avenir de l’ancien international sénégalais. « Il est évident que si l’OM n’est pas en Ligue des Champions à la fin de la saison, ce qui aujourd’hui est une vraie possibilité, il faudra se poser des questions sur Habib Beye mais aussi sur le formidable Medhi Benatia qui donne des cours à tout le monde, mais qui finalement ne fait pas grand-chose de bien extraordinaire », a confié sur YouTube l’ancien chroniqueur du Canal Football Club.