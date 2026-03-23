Habib Beye, De Zerbi… Le vrai problème de l’OM annoncé en direct sur RMC ?

On change et pourtant, ça ne fonctionne pas mieux. Depuis plusieurs années, c’est la valse des entraîneurs à l’Olympique de Marseille. Cette saison, une nouvelle séparation a été actée avec Roberto De Zerbi remplacé par un ancien de la maison. Habib Beye ou non, le mal qui ronge l’OM est autre. Explications.
L’Olympique de Marseille restait sur trois victoires de rang en Ligue 1, des succès précieux dans la course à la Ligue des champions après une saison aux multiples rebondissements et déconvenues sportivement parlant, à savoir une élimination précoce en phase de saison régulière de Ligue des champions, puis en quart de finale de la Coupe de France contre le Toulouse FC (2-2 puis 3-4 aux tirs au but). Le désormais ex-président Pablo Longoria a officiellement quitté son poste à l’OM ce lundi, plus d’un mois après le départ d’un « commun accord » de l’ancien entraîneur Roberto De Zerbi.
«On a changé de coach, il y a zéro effet»
Depuis la fin de l’aventure de Roberto De Zerbi à l’OM, c’est Habib Beye qui a pris les rênes de l’équipe. Néanmoins, Daniel Riolo note « zéro effet » Beye après une défaite contre le LOSC dimanche (1-2). « Le niveau des Marseillais a été médiocre. La prestation de l’OM est incompréhensible. Je n’en peux plus d’entendre que c’est la fatigue qui explique leur performance. Cette espèce d’excuse qu’on a en France depuis février, c’est un sujet central. (…) Ce que proposent les Marseillais dans l’attitude, l’investissement… C’est terminé maintenant les deux matchs par semaine, on a changé de coach, il y a zéro effet ».
«Les joueurs, c’est le problème depuis le début dans cette équipe»
Roberto De Zerbi, Habib Beye ou même Pep Guardiola. N’importe quel entraîneur peinerait avec cet OM selon l’éditorialiste de RMC qui a assuré pendant l’émission de dimanche de l’After Foot que le souci vient du vestiaire et nulle part ailleurs. « On peut me dire qu’il y avait un problème avec De Zerbi car il faisait pas assez courir, on peut me dire que Beye fait des mauvais choix et tout, honnêtement j’en ai rien à cirer. Les joueurs, c’est le problème depuis le début dans cette équipe, tu les changes, tu trouves des nouvelles formules, tu changes les défenseurs, tu changes les titulaires, tu trouves un nouveau truc avec Kondogbia devenu titulaire, tu ne fais plus tellement jouer Gouiri, il n’y a rien qui change. Rien du tout. C’est médiocre dans l’investissement, médiocre techniquement, à tout point de vue, il ne se passe rien dans cette équipe de l’OM ».