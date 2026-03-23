Habib Beye, De Zerbi… Le vrai problème de l’OM annoncé en direct sur RMC ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

On change et pourtant, ça ne fonctionne pas mieux. Depuis plusieurs années, c’est la valse des entraîneurs à l’Olympique de Marseille. Cette saison, une nouvelle séparation a été actée avec Roberto De Zerbi remplacé par un ancien de la maison. Habib Beye ou non, le mal qui ronge l’OM est autre. Explications.

L’Olympique de Marseille restait sur trois victoires de rang en Ligue 1, des succès précieux dans la course à la Ligue des champions après une saison aux multiples rebondissements et déconvenues sportivement parlant, à savoir une élimination précoce en phase de saison régulière de Ligue des champions, puis en quart de finale de la Coupe de France contre le Toulouse FC (2-2 puis 3-4 aux tirs au but). Le désormais ex-président Pablo Longoria a officiellement quitté son poste à l’OM ce lundi, plus d’un mois après le départ d’un « commun accord » de l’ancien entraîneur Roberto De Zerbi.

🗣️💥 L'analyse de @DanielRiolo sur la défaite de l'OM contre le Losc au Vélodrome. pic.twitter.com/GcjFgqzulj — After Foot RMC (@AfterRMC) March 22, 2026

«On a changé de coach, il y a zéro effet» Depuis la fin de l’aventure de Roberto De Zerbi à l’OM, c’est Habib Beye qui a pris les rênes de l’équipe. Néanmoins, Daniel Riolo note « zéro effet » Beye après une défaite contre le LOSC dimanche (1-2). « Le niveau des Marseillais a été médiocre. La prestation de l’OM est incompréhensible. Je n’en peux plus d’entendre que c’est la fatigue qui explique leur performance. Cette espèce d’excuse qu’on a en France depuis février, c’est un sujet central. (…) Ce que proposent les Marseillais dans l’attitude, l’investissement… C’est terminé maintenant les deux matchs par semaine, on a changé de coach, il y a zéro effet ».