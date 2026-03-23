«Il devrait quitter l’OM…» : Un nouveau départ important se prépare ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà démis de ses fonctions au mois de février dernier et remplacé par Alban Juster en tant que président, Pablo Longoria ne fait officiellement plus partie de l’OM, comme annoncé par le club ce lundi dans un communiqué. Un départ qui devrait être suivi d’un autre dans les prochains mois.

Ce lundi matin, l’OM a annoncé dans un communiqué le départ de son ancien président Pablo Longoria. Ce dernier a été une des principales victimes de la crise traversée par le club au mois de février. Relégué au second plan dans un rôle uniquement institutionnel, il avait depuis été remplacé dans ses fonctions par Alban Juster, avant la probable arrivée d’un nouveau président pour la saison prochaine.

Mercato - L'OM s'est «battu» pour l'avoir : Le transfert qui inquiète l'After Foot https://t.co/LGBLghMDwV — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« McCourt Global et Pablo Longoria ont trouvé un accord sur les conditions de son départ » « McCourt Global et Pablo Longoria ont trouvé un accord sur les conditions de son départ. L’OM tient à saluer l’engagement, la passion et le travail accompli par Pablo Longoria au cours de ces six dernières années au service du club. Il lui adresse ses vœux les plus sincères de réussite pour la suite de sa carrière », a indiqué l’OM dans son communiqué. « Pablo Longoria remercie l’Olympique de Marseille pour la confiance qui lui a été accordée durant ces six saisons et exprime sa profonde gratitude envers l’ensemble des collaborateurs, des joueurs et des supporters qui ont accompagné cette aventure. »