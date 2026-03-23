Mercato - PSG : Le prochain transfert annoncé à l’étranger ? (c’est une surprise)

Pierrick Levallet

Le PSG a visiblement prévu un été agité sur le mercato en 2026. Le club de la capitale voudrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine, tout en continuant de miser sur la jeunesse. Les champions d’Europe 2025 viendraient ainsi d’activer une piste assez surprenante sur le marché des transferts.

Ennuyé par quelques pépins physiques cette saison, le PSG semble s’être rendu compte des limites de son effectif. Le club de la capitale aurait ainsi prévu un été 2026 agité sur le mercato. Le club de la capitale voudrait renforcer l’effectif de Luis Enrique et lui offrir de nouvelles solutions pour la saison prochaine. La direction parisienne préparerait ainsi son recrutement, et viendrait tout juste d’activer une piste assez surprenante.

Mercato - PSG : «Il est intouchable», le transfert «parfait» tombe déjà à l’eau ? https://t.co/k1OwXU2Bg8 — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Le PSG s'active pour un crack de Premier League D’après les informations de RTI Esporte, le PSG ferait en effet partie des prétendants pour Rayan. Arrivé cet hiver du côté de Bournemouth, l’attaquant de 19 ans est un talent prometteur en Premier League, où il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive en huit rencontres. Son profil semblerait plaire aux champions d’Europe 2025, qui suivraient son évolution de près. Le PSG ne serait toutefois pas seul sur le coup.