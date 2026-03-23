Mercato - PSG : Le prochain transfert annoncé à l’étranger ? (c’est une surprise)

Le PSG a visiblement prévu un été agité sur le mercato en 2026. Le club de la capitale voudrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine, tout en continuant de miser sur la jeunesse. Les champions d’Europe 2025 viendraient ainsi d’activer une piste assez surprenante sur le marché des transferts.
Ennuyé par quelques pépins physiques cette saison, le PSG semble s’être rendu compte des limites de son effectif. Le club de la capitale aurait ainsi prévu un été 2026 agité sur le mercato. Le club de la capitale voudrait renforcer l’effectif de Luis Enrique et lui offrir de nouvelles solutions pour la saison prochaine. La direction parisienne préparerait ainsi son recrutement, et viendrait tout juste d’activer une piste assez surprenante.
Le PSG s'active pour un crack de Premier League
D’après les informations de RTI Esporte, le PSG ferait en effet partie des prétendants pour Rayan. Arrivé cet hiver du côté de Bournemouth, l’attaquant de 19 ans est un talent prometteur en Premier League, où il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive en huit rencontres. Son profil semblerait plaire aux champions d’Europe 2025, qui suivraient son évolution de près. Le PSG ne serait toutefois pas seul sur le coup.
La concurrence est rude pour Rayan sur le mercato
Le média brésilien précise que Rayan serait également dans le viseur du Real Madrid, de Manchester United ou encore d’Arsenal. Bournemouth, de son côté, ne serait pas spécialement favorable à un départ à court terme à moins de se montrer convaincant sur le plan financier. L’ancien crack de Vasco de Gama aurait une clause libératoire fixée aux alentours de 100M€. Le PSG est prévenu. Pour espérer mettre la main sur l’international U20 auriverde (convoqué avec les A pour les matchs contre l’équipe de France le 26 mars et la Croatie le 1er avril), il va falloir sortir le chéquier et déployer les grands moyens.