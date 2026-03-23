PSG : Luis Enrique ne s’attendait pas à ça, un joueur lui a réservé une «très belle surprise»

Le PSG a répondu au RC Lens qui s'est imposé largement contre Angers vendredi soir (5-1). Les Parisiens ont effectivement dominé l'OGC Nice (4-0) pour reprendre la tête de la Ligue 1. Et un joueur a réservé une sacrée surprise à Luis Enrique.
Après la qualification contre Chelsea et avant une trêve internationale qui s'annonce intense pour de nombreux joueurs, Luis Enrique avait aménagé son onze de départ pour le déplacement à Nice. Et cela a fonctionné puisque le PSG s'est largement imposé (4-0) avec des joueurs qui ont performé à des postes qui ne sont pas les leurs comme Nuno Mendes, qui a évolué ailier gauche ou encore Khvicha Kvaratskhelia, positionné en faux 9. Mais la plus grande surprise est venue de Lucas Beraldo. L'habituel défenseur central a remplacé Senny Mayulu au milieu de terrain durant la rencontre et il a livré une prestation très solide devant la défense. Au point de surprendre Luis Enrique.
Beraldo au milieu, la surprise sortie de nulle part
« C'est très clair. Je pense que cela montre clairement le type d'équipe que nous sommes. Aujourd'hui, Nuno Mendes a joué plus comme ailier, mais aussi avec la liberté pour jouer dans l'espace entre les lignes. Il peut jouer aussi comme numéro 9 et on a joué aussi avec Beraldo comme milieu. Je suis enchanté de voir ce joueur qui a la capacité technique de jouer comme milieu et ça a été une surprise, une très belle surprise », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«Une surprise, une très belle surprise»
« C'est ce que nous montrons, chercher à améliorer nos joueurs, chercher à avoir des joueurs qui peuvent aider l'équipe. Je suis spécialement content de Beraldo, de Lucas Hernández, qui a joué comme habitude. A chaque fois qu'il a l'opportunité, il montre son niveau. Je suis très content de Dro, qui a marqué son premier but avec nous. Il a montré aussi sa capacité à arriver dans la surface de réparation adverse. Je sus particulièrement content de toutes ces choses, parce que c'est important pour l'équipe », ajoute Luis Enrique.