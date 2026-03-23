PSG : Luis Enrique ne s’attendait pas à ça, un joueur lui a réservé une «très belle surprise»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG a répondu au RC Lens qui s'est imposé largement contre Angers vendredi soir (5-1). Les Parisiens ont effectivement dominé l'OGC Nice (4-0) pour reprendre la tête de la Ligue 1. Et un joueur a réservé une sacrée surprise à Luis Enrique.

Après la qualification contre Chelsea et avant une trêve internationale qui s'annonce intense pour de nombreux joueurs, Luis Enrique avait aménagé son onze de départ pour le déplacement à Nice. Et cela a fonctionné puisque le PSG s'est largement imposé (4-0) avec des joueurs qui ont performé à des postes qui ne sont pas les leurs comme Nuno Mendes, qui a évolué ailier gauche ou encore Khvicha Kvaratskhelia, positionné en faux 9. Mais la plus grande surprise est venue de Lucas Beraldo. L'habituel défenseur central a remplacé Senny Mayulu au milieu de terrain durant la rencontre et il a livré une prestation très solide devant la défense. Au point de surprendre Luis Enrique.

Et si il avait quelque chose pour nous au milieu ? pic.twitter.com/UZjs5ujDLw — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) March 21, 2026

Beraldo au milieu, la surprise sortie de nulle part « C'est très clair. Je pense que cela montre clairement le type d'équipe que nous sommes. Aujourd'hui, Nuno Mendes a joué plus comme ailier, mais aussi avec la liberté pour jouer dans l'espace entre les lignes. Il peut jouer aussi comme numéro 9 et on a joué aussi avec Beraldo comme milieu. Je suis enchanté de voir ce joueur qui a la capacité technique de jouer comme milieu et ça a été une surprise, une très belle surprise », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.