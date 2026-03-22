Le PSG a trouvé son porte-bonheur, la série (exceptionnelle) se poursuit

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, le PSG a donc retrouvé la première place du championnat de France, comptant d’ailleurs un match en moins par rapport au RC Lens. En effet, le club de la capitale s’est facilement imposé face à l’OGC Nice (0-4). Une victoire qui a d’ailleurs confirmé le statut de porte-bonheur pour un joueur de Luis Enrique. Explications.

Après la large victoire du RC Lens face à Angers, le PSG a apporté la meilleure des réponses ce samedi soir pour retrouver sa place de leader de la Ligue 1. En déplacement sur le terrain de l’OGC Nice, les joueurs de Luis Enrique se sont facilement imposés face aux Aiglons (0-4). C’est Nuno Mendes qui a ouvert le score et mis le PSG sur le chemin de la victoire. Ce sont ensuite Désiré Doué, Dro Fernandez ainsi que Warren Zaïre-Emery qui ont fait trembler les filets niçois pour permettre au club de la capitale de passer la trêve internationale en tête du championnat de France.

Mercato - PSG - «L'OM a toujours été le club de mes rêves» : La trahison qui n'a jamais été acceptée ! https://t.co/rd89iOaHLq — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

Impossible de perdre avec un but de Doué ! Vainqueur de l’OGC Nice, le PSG a donc décroché sa 19ème victoire de la saison en Ligue 1. Il faut dire qu’avec un but de Désiré Doué, il était difficile qu’il en soit autrement. En effet, l’international français est visiblement un véritable porte-bonheur pour le club de la capitale quand il réussit à trouver le chemin des filets comme ça a été le cas ce samedi soir. Le compte Statsdufoot sur X a ainsi révélé une série exceptionnelle avec Désiré Doué. On y apprend ainsi tout simplement que le bilan du PSG quand l’ancien du Stade Rennais a marqué est de 22 victoires, 0 match nul, 0 défaite.