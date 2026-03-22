«On est outrés», le PSG déclenche une polémique en Ligue 1 !

Ce samedi, le PSG affrontait l’OGC Nice en Ligue 1 et les hommes de Luis Enrique n’ont fait qu’une bouchée de ceux de Claude Puel qui ont joué une partie de la rencontre à dix contre onze (4-0). Durant cette rencontre, un fait de jeu a toutefois beaucoup fait parler, au point de déclencher une sorte de polémique. Les Niçois sont très en colère.
Vendredi soir, en ouverture de la 27ème journée de Ligue 1, le RC Lens s’était imposé 5-1 contre Angers et avait par conséquent repris la première place du championnat au PSG. Le club de la capitale devait donc s'imposer ce samedi soir pour repasser devant l’équipe de Pierre Sage et bien c’est ce qu’il a fait. Les Parisiens sont venus à bout de l’OGC Nice avec une victoire sur le score de 4-0.
« C’est frustrant »
Face à l’OGC Nice, le PSG a ouvert la marque sur penalty grâce à Nuno Mendes, tireur du soir. Après intervention de la VAR, l’arbitre de la rencontre a sifflé faute dans la surface pour les Parisiens, car Morgan Sanson avait contré la frappe de Désiré Doué. Problème, le tir du Parisien n’était pas cadré, ce qui a fait enrager le milieu de terrain niçois à la mi-temps au micro de Ligue 1+. « C’est frustrant, il n’y a rien derrière moi, juste les tribunes. Je veux juste me protéger. Il faut faire preuve de bon sens, il y a des choses qui sont contre nous depuis plusieurs semaines, mais on va faire face à ça. On a fait une bonne première mi-temps et on va tout donner pour revenir. »
« Quand on prend un but comme ça, on est outrés »
Même son de cloche du côté de Claude Puel. Le coach de l’OGC Nice ne comprend pas comment le PSG a pu obtenir un penalty sur cette action. « Quand on prend un but comme ça, on est outrés. Il n’y a pas de pénalty, c’est un tir à bout portant, il effleure le ballon, il est juste un peu décollé. Si la VAR intervient là, il faut aller jusqu’au bout et regarder le corner avant avec le tireur qui glisse et fait un double contact. Utilisons la VAR pour les deux équipes, c’est tout ce que j’ai à dire », a déclaré le technicien de 64 ans auprès de Ligue 1+.