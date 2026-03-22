«On est outrés», le PSG déclenche une polémique en Ligue 1 !

Alexis Brunet

Ce samedi, le PSG affrontait l’OGC Nice en Ligue 1 et les hommes de Luis Enrique n’ont fait qu’une bouchée de ceux de Claude Puel qui ont joué une partie de la rencontre à dix contre onze (4-0). Durant cette rencontre, un fait de jeu a toutefois beaucoup fait parler, au point de déclencher une sorte de polémique. Les Niçois sont très en colère.

Vendredi soir, en ouverture de la 27ème journée de Ligue 1, le RC Lens s’était imposé 5-1 contre Angers et avait par conséquent repris la première place du championnat au PSG. Le club de la capitale devait donc s'imposer ce samedi soir pour repasser devant l’équipe de Pierre Sage et bien c’est ce qu’il a fait. Les Parisiens sont venus à bout de l’OGC Nice avec une victoire sur le score de 4-0.

🚨 𝗡𝗨𝗡𝗢 𝗠𝗘𝗡𝗗𝗘𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗜𝗧𝗘 𝗗'𝗨𝗡𝗘 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗩𝗔𝗥 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗢𝗨𝗩𝗥𝗜𝗥 𝗟𝗘 𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟’𝗢𝗚𝗖 𝗡𝗜𝗖𝗘 ! 🇵🇹⚽️



🤔 Y a-t-il penalty pour vous ?



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« C’est frustrant » Face à l’OGC Nice, le PSG a ouvert la marque sur penalty grâce à Nuno Mendes, tireur du soir. Après intervention de la VAR, l’arbitre de la rencontre a sifflé faute dans la surface pour les Parisiens, car Morgan Sanson avait contré la frappe de Désiré Doué. Problème, le tir du Parisien n’était pas cadré, ce qui a fait enrager le milieu de terrain niçois à la mi-temps au micro de Ligue 1+. « C’est frustrant, il n’y a rien derrière moi, juste les tribunes. Je veux juste me protéger. Il faut faire preuve de bon sens, il y a des choses qui sont contre nous depuis plusieurs semaines, mais on va faire face à ça. On a fait une bonne première mi-temps et on va tout donner pour revenir. »