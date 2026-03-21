Yamal plus fort que Neymar : Le débat qui le fait fuir les réseaux sociaux, «il n'y a que des fous» !

Alexis Brunet

Pendant de nombreuses années, Neymar a impressionné toute l’Europe avec des performances folles, que ce soit avec le FC Barcelone ou bien le PSG. Désormais de retour à Santos, le Brésilien est plus discret et d’autres talents ont émergé comme Lamine Yamal. Le débat fait d’ailleurs rage pour savoir lequel des deux joueurs est le meilleur et cela a poussé à bout un ancien joueur de Ligue 1.

C’est une question qui taraude les fans de football : verra-t-on Neymar lors de la Coupe du monde 2026 ? L’attaquant a quitté l’Europe il y a déjà plusieurs années et il évolue actuellement à Santos, mais pour le moment ses performances ne sont pas assez bonnes pour recevoir une convocation en équipe nationale de la part de Carlo Ancelotti. Même s’il régale encore sur les terrains, l’ancien joueur du PSG a perdu de sa superbe et une nouvelle génération a fait son apparition.

Voila pourquoi je vais quitter ce réseau...Y’a que des fous . https://t.co/wucFkTDolN — 𝐉𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐥𝐦𝐢𝐞𝐫𝐢 (@jpalmieri_15) March 21, 2026

Yamal flambe à Barcelone Du côté du FC Barcelone également, le souvenir de Neymar commence à s’effacer. Il faut dire que le club espagnol a formé un nouveau monstre en la personne de Lamine Yamal. À seulement 18 ans, l’attaquant impressionne déjà tous les observateurs et il a notamment atteint la deuxième place du Ballon d’or la saison dernière, derrière Ousmane Dembélé. Comme son glorieux aîné, le champion d’Europe 2024 pourrait également être transféré contre une somme record, car il est déjà évalué à 200M€ par le site spécialisé Transfermarkt.