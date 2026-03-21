Yamal plus fort que Neymar : Le débat qui le fait fuir les réseaux sociaux, «il n'y a que des fous» !

Pendant de nombreuses années, Neymar a impressionné toute l’Europe avec des performances folles, que ce soit avec le FC Barcelone ou bien le PSG. Désormais de retour à Santos, le Brésilien est plus discret et d’autres talents ont émergé comme Lamine Yamal. Le débat fait d’ailleurs rage pour savoir lequel des deux joueurs est le meilleur et cela a poussé à bout un ancien joueur de Ligue 1.
C’est une question qui taraude les fans de football : verra-t-on Neymar lors de la Coupe du monde 2026 ? L’attaquant a quitté l’Europe il y a déjà plusieurs années et il évolue actuellement à Santos, mais pour le moment ses performances ne sont pas assez bonnes pour recevoir une convocation en équipe nationale de la part de Carlo Ancelotti. Même s’il régale encore sur les terrains, l’ancien joueur du PSG a perdu de sa superbe et une nouvelle génération a fait son apparition.
Yamal flambe à Barcelone
Du côté du FC Barcelone également, le souvenir de Neymar commence à s’effacer. Il faut dire que le club espagnol a formé un nouveau monstre en la personne de Lamine Yamal. À seulement 18 ans, l’attaquant impressionne déjà tous les observateurs et il a notamment atteint la deuxième place du Ballon d’or la saison dernière, derrière Ousmane Dembélé. Comme son glorieux aîné, le champion d’Europe 2024 pourrait également être transféré contre une somme record, car il est déjà évalué à 200M€ par le site spécialisé Transfermarkt.
Yamal plus fort que Neymar ?
Forcément, des similitudes existent entre Neymar et Lamine Yamal et certains internautes se prennent au jeu de la comparaison et débattent de qui est le meilleur. Sur X, l’ancien footballeur Julian Palmieri a d’ailleurs pris part au débat et il vote visiblement pour le Brésilien si l’on en croit sa réaction par rapport à l’avis d’un internaute qui se rangeait du côté de l’Espagnol. « Voilà pourquoi je vais quitter ce réseau... Y’a que des fous. » Il faut dire que durant plusieurs années l’ancien joueur de Metz ou de Lille a directement pu observer Neymar en Ligue 1, ce qui aide à faire un choix.