PSG : Gros moment de stress devant Messi, il a révisé pendant des semaines !

Alexis Brunet

Pendant deux saisons, de 2021 à 2023, la Ligue 1 a eu la chance d’accueillir un certain Lionel Messi. L’Argentin avait alors quitté le FC Barcelone en proie à de grosses difficultés financières et il avait rejoint le PSG. Si son arrivée avait fait le bonheur d’un grand nombre d’observateurs, elle avait également fait stresser certains joueurs. Explications.

Après 2017 et la venue de Neymar, le PSG avait frappé un autre grand coup sur le marché des transferts en 2021 et par conséquent il avait une nouvelle fois fait très mal au FC Barcelone. Plombé par des difficultés financières, le club espagnol avait dû se résoudre à laisser partir un certain Lionel Messi. Une opportunité sur laquelle avait sauté le champion de France, ravi alors de pouvoir mettre la main sur l’un des meilleurs joueurs du monde.

Amadou Onana raconte 𝗧𝗢𝗨𝗧𝗘 𝗦𝗢𝗡 𝗢𝗥𝗚𝗔𝗡𝗜𝗦𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 avant un match contre le PSG pour 𝗥𝗘́𝗖𝗨𝗣𝗘́𝗥𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗟𝗟𝗢𝗧 𝗗𝗘 𝗟𝗜𝗢𝗡𝗘𝗟 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 ! 😆🐐



"Je savais que j'allais jouer contre lui. Je venais d'arriver en France, j'avais 19/20 ans... Et moi,… pic.twitter.com/MofiEzOgyQ — Footballogue (@Footballogue) March 21, 2026

« Je savais que j’allais jouer contre lui » La venue de Lionel Messi au PSG a enthousiasmé les suiveurs de la Ligue 1, mais également les joueurs du championnat français. Dans une vidéo de l’influenceur Just Riadh, l’ancien pensionnaire de Lille Amadou Onana, aujourd’hui à Aston Villa, a révélé qu’à l’époque il voulait absolument échanger son maillot avec l’attaquant argentin. « Je savais que j’allais jouer contre lui. Je venais d’arriver en France, j’avais 19, 20 ans... Et j’ai toujours été un très très très grand fan de ce monsieur. J’ai un pote qui est belge, mais ses parents sont espagnols. Du coup, il parle espagnol. À trois semaines du match, je lui demande : dis-moi la phrase que je dois lui dire (à Messi). Je voulais que ce soit en espagnol, je voulais qu’il sente que ça vienne du cœur. »