PSG : Gros moment de stress devant Messi, il a révisé pendant des semaines !

Pendant deux saisons, de 2021 à 2023, la Ligue 1 a eu la chance d’accueillir un certain Lionel Messi. L’Argentin avait alors quitté le FC Barcelone en proie à de grosses difficultés financières et il avait rejoint le PSG. Si son arrivée avait fait le bonheur d’un grand nombre d’observateurs, elle avait également fait stresser certains joueurs. Explications.
Après 2017 et la venue de Neymar, le PSG avait frappé un autre grand coup sur le marché des transferts en 2021 et par conséquent il avait une nouvelle fois fait très mal au FC Barcelone. Plombé par des difficultés financières, le club espagnol avait dû se résoudre à laisser partir un certain Lionel Messi. Une opportunité sur laquelle avait sauté le champion de France, ravi alors de pouvoir mettre la main sur l’un des meilleurs joueurs du monde.
« Je savais que j’allais jouer contre lui »
La venue de Lionel Messi au PSG a enthousiasmé les suiveurs de la Ligue 1, mais également les joueurs du championnat français. Dans une vidéo de l’influenceur Just Riadh, l’ancien pensionnaire de Lille Amadou Onana, aujourd’hui à Aston Villa, a révélé qu’à l’époque il voulait absolument échanger son maillot avec l’attaquant argentin. « Je savais que j’allais jouer contre lui. Je venais d’arriver en France, j’avais 19, 20 ans... Et j’ai toujours été un très très très grand fan de ce monsieur. J’ai un pote qui est belge, mais ses parents sont espagnols. Du coup, il parle espagnol. À trois semaines du match, je lui demande : dis-moi la phrase que je dois lui dire (à Messi). Je voulais que ce soit en espagnol, je voulais qu’il sente que ça vienne du cœur. »
« C’est le seul et unique maillot que je n’ai pas lavé »
Malgré une petite frayeur, Amadou Onana a finalement réussi à récupérer le maillot de Lionel Messi. Un souvenir mémorable pour le milieu de terrain qui a d’ailleurs décidé de garder tel quel la tunique du joueur passé par le PSG. « Il donne son maillot à Angel Gomes. Mais je me dis : il faut que j’aille lui demander, pour récupérer son maillot de la première mi-temps. Je le croise dans le tunnel et je lui dis : Leo, ¿Podemos cambiar la camiseta por favor? (Leo, est-ce qu’on peut échanger nos maillots s’il te plait ?). C’est sorti en mode fluide, mais il ne savait pas que ça faisait trois semaines que je la travaillais (rires). C’est le seul et unique maillot que je n’ai pas lavé. Y’a encore des traces. Mais le mec n’a même pas transpiré ! Il ne sent même pas le maillot. »