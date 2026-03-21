«Il me cassait les c***lles» : Il a vécu l'enfer avec Didier Deschamps (et c'est très drôle)

Célèbre pour son passage à l'Olympique de Marseille, où il a notamment gagné la Ligue des Champions en 1993, Didier Deschamps a également marqué un autre club. Il s'agit de la Juventus, qu'il a rejointe en 1994 et dont il a également été l'entraineur le temps de la saison 2006/2007, laissant quelques souvenirs...
La Juventus est sans aucun doute le plus francophile des clubs italiens. La liste des tricolores passés par Turin est très longue et des plus prestigieuses puisqu'on y retrouve notamment Michel Platini, Zinedine Zidane, David Trezeguet, Lilian Thuram, mais également son fils Khephren qui y joue actuellement, sans oublier Paul Pogba, Adrien Rabiot ou encore Patrice Evra. Mais il y en a un qui a tout particulièrement marqué...
Le Deschamps de la Juventus
Car si Platini et Zidane restent les exemples les plus frappants, il ne faut pas oublier que Didier Deschamps est également passé par la Juventus. Il y a joué 178 matchs toutes compétitions confondues de 1994 à 1999, le plus haut total dans sa carrière pour un seul club, remportant notamment la Ligue des Champions en 1996. En Italie, tout le monde se souvient d'un joueur clairement pas flamboyant, mais tellement précieux pour une équipe.
« Deschamps me cassait un peu les couilles, parce qu'il me prenait toujours la place dans l'équipe »
Dans un épisode du podcast IlBianconero diffusé en juillet 2024, Alessio Tacchinardi s’est souvenu de manière très ironique de l’ancien milieu de terrain. « Deschamps me cassait un peu les couilles, parce qu'il me prenait toujours la place dans l'équipe (rire). Non, mais c'était un joueur très fort. Il était dur, méchant, solide... c'était le pilier de la maison ! C'était un vrai homme fait pour la Juventus, un homme fort » a expliqué celui qui a passé la plus grande partie de sa carrière à la Juventus. « Par contre j'étais heureux quand ils l’ont enfin vendu. Je suis parti le voir et je lui ai dit : “Je suis vraiment désolé que tu partes Didier”. Mais j’étais content hein, parce que comme ça j’avais enfin ma place (rire) ».