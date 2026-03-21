«Il me cassait les c***lles» : Il a vécu l'enfer avec Didier Deschamps (et c'est très drôle)

Axel Cornic

Célèbre pour son passage à l'Olympique de Marseille, où il a notamment gagné la Ligue des Champions en 1993, Didier Deschamps a également marqué un autre club. Il s'agit de la Juventus, qu'il a rejointe en 1994 et dont il a également été l'entraineur le temps de la saison 2006/2007, laissant quelques souvenirs...

La Juventus est sans aucun doute le plus francophile des clubs italiens. La liste des tricolores passés par Turin est très longue et des plus prestigieuses puisqu'on y retrouve notamment Michel Platini, Zinedine Zidane, David Trezeguet, Lilian Thuram, mais également son fils Khephren qui y joue actuellement, sans oublier Paul Pogba, Adrien Rabiot ou encore Patrice Evra. Mais il y en a un qui a tout particulièrement marqué...

Zinedine Zidane : Quand Kylian Mbappé était choqué par «un manque de respect» https://t.co/2QTjdN7QSD — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Le Deschamps de la Juventus Car si Platini et Zidane restent les exemples les plus frappants, il ne faut pas oublier que Didier Deschamps est également passé par la Juventus. Il y a joué 178 matchs toutes compétitions confondues de 1994 à 1999, le plus haut total dans sa carrière pour un seul club, remportant notamment la Ligue des Champions en 1996. En Italie, tout le monde se souvient d'un joueur clairement pas flamboyant, mais tellement précieux pour une équipe.