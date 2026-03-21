Neymar se fait «manquer de respect» : La déclaration qui le fait craquer !

Non sélectionné par Carlo Ancelotti pour les matchs amicaux de fin mars, Neymar rêve toujours de disputer la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Dernièrement, une déclaration à l’encontre de la star brésilienne a fait jaser. Un ancien joueur, qui estime que le génie brésilien s’est fait « manquer de respect », s’est emporté sur les réseaux sociaux. Explications.
Engagé dans une course contre la montre afin de participer à la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil, Neymar n’échappe pas à la critique. Récemment, une déclaration signée Wayne Rooney a agité la toile. « J’aime Neymar mais je ne l’ai jamais vu comme un joueur de top niveau. Comme, Messi, Ronaldo, ce genre de catégorie. Il était bon à Barcelone, mais il était toujours éclipsé par Messi », a ainsi déclaré la légende de Manchester United. Cette affirmation a valu bon nombre de réactions, notamment de Yannick Bolasie, fin dribbleur tout comme l’ancienne star du PSG.
« C'est le seul à avoir regardé dans les yeux Cristiano Ronaldo et Messi pendant des années »
« C'est incroyable de voir autant de gens oublier à quel point Neymar était un grand joueur… C'est le seul à avoir regardé dans les yeux Cristiano Ronaldo et Messi pendant des années. Je respecte chacun et chacun a le droit d’avoir son opinion, mais pour moi, le manque de respect que je constate, surtout dans les médias européens, est ridicule ! », a ainsi écrit Bolasie sur son compte X.
« Neymar est le roi »
« Les attentes auxquelles Neymar a dû faire face dès l'âge de 15 ans : c'est quelque chose que ces personnes ne comprendront jamais. En Europe, on ne comprend pas la grandeur du Brésil ni l'importance du football dans la culture. Vivre ici pendant trois ans et observer tout cela m'a fait réfléchir et réaliser à quel point il est difficile pour les joueurs d'aujourd'hui de réussir et d'égaler ces grands noms du passé. Neymar est le roi. Il a joué un football authentique, un football de rue sur les plus grandes scènes mondiales, et a triomphé partout. Ces gens utilisent son nom juste pour faire du clic », conclut Bolasie.