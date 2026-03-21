«Comme un c*n» : Jérôme Rothen craque en direct sur RMC !

Depuis cinq ans déjà, Jérôme Rothen analyse l’actualité du football à travers de son émission Rothen S’enflamme. Ce vendredi, l’ancien milieu de terrain semblait particulièrement remonté à l’encontre de certains clubs français, et n’a pas mâché ses mots au moment de dresser un bilan de leurs parcours en coupe d’Europe. Explications.
Bien réputé pour ne pas garder sa langue dans sa poche au moment d’analyser l’actualité du football, Jérôme Rothen a encore fait des siennes ce vendredi. Présent sur le plateau de son émission Rothen S’enflamme, l’ancien milieu de terrain passé notamment par l’AS Monaco et le PSG s’est montré critique à l’égard du bilan des clubs français en Ligue Europa.
« Tous les ans j’y crois, comme un con ! »
Jeudi soir, ce sont à la fois l’OL et Lille qui ont été éliminés au stade des 8ème de finale de la C3. Lyon a chuté à domicile face au Celta de Vigo (0-2), tandis que le LOSC n’a pas réussi à refaire son retard sur la pelouse d’Aston Villa (2-0). « Je croyais à une autoroute pour Lyon… On n’a même pas passé le péage au final. Lille se fait sortir par un Aston Villa en méforme depuis deux mois. Tous les ans j’y crois, comme un con ! », a ainsi pesté Rothen au sein de son émission. Remonté ce vendredi, l’ancien international Français a également critiqué l’OM d’Habib Beye.
« Cette équipe-là a montré, à travers les résultats, qu'elle pouvait perdre contre tout le monde »
« Cette équipe type d'Habib Beye a déjà été mise en place par Roberto De Zerbi, peut-être pas de la même façon, pas avec les mêmes consignes parce que c'était avec un autre entraineur, mais on a vu, individuellement, des joueurs qui pataugeaient. Je suis désolé. T'as beau me dire les noms un par un... C'est sur qu'ils ont une bonne carrière pour la plupart, mais ensemble, ils n'ont jamais dégagé la force d'une grande équipe. Donc arrêtez ! Même s'ils gagnaient contre Lille, cette équipe-là a montré, à travers les résultats, qu'elle pouvait perdre contre tout le monde », conclut Jérôme Rothen.