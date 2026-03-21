«Comme un c*n» : Jérôme Rothen craque en direct sur RMC !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis cinq ans déjà, Jérôme Rothen analyse l’actualité du football à travers de son émission Rothen S’enflamme. Ce vendredi, l’ancien milieu de terrain semblait particulièrement remonté à l’encontre de certains clubs français, et n’a pas mâché ses mots au moment de dresser un bilan de leurs parcours en coupe d’Europe. Explications.

Bien réputé pour ne pas garder sa langue dans sa poche au moment d’analyser l’actualité du football, Jérôme Rothen a encore fait des siennes ce vendredi. Présent sur le plateau de son émission Rothen S’enflamme, l’ancien milieu de terrain passé notamment par l’AS Monaco et le PSG s’est montré critique à l’égard du bilan des clubs français en Ligue Europa.

💥Le gros coup de gueule de @RothenJerome contre l'OL et Lille, éliminés en Ligue Europa.https://t.co/66srleCund pic.twitter.com/NJ7f4KerJk — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 20, 2026

« Tous les ans j’y crois, comme un con ! » Jeudi soir, ce sont à la fois l’OL et Lille qui ont été éliminés au stade des 8ème de finale de la C3. Lyon a chuté à domicile face au Celta de Vigo (0-2), tandis que le LOSC n’a pas réussi à refaire son retard sur la pelouse d’Aston Villa (2-0). « Je croyais à une autoroute pour Lyon… On n’a même pas passé le péage au final. Lille se fait sortir par un Aston Villa en méforme depuis deux mois. Tous les ans j’y crois, comme un con ! », a ainsi pesté Rothen au sein de son émission. Remonté ce vendredi, l’ancien international Français a également critiqué l’OM d’Habib Beye.