«Arrête», Jérôme Rothen craque face à un journaliste sur RMC !

Amadou Diawara

Ce vendredi, Jérôme Rothen était présent sur le plateau de l'émission Rothen s'enflamme pour débattre sur l'actualité du football français. En désaccord avec un journaliste, l'ancien milieu gauche du PSG s'est emporté, employant des mots particulièrement forts pour défendre ses arguments.

Jérôme Rothen a eu un échange animé avec Benoit Boutron ce vendredi. Interrogé par le journaliste français, l'ancien milieu gauche du PSG s'est emporté dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi.

🗨️ "Le XI type de Beye n'a jamais dégagé la force d'une grande équipe. Même en cas de victoire face au Losc, je ne serai pas confiant, car ils ont montré qu'ils pouvaient perdre contre tout le monde. En ce moment, Monaco est une meilleure équipe que l'OM", estime @RothenJerome. pic.twitter.com/6rmxaEr0rU — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 20, 2026

«On a vu des joueurs qui pataugeaient» « Tu te rends compte de l'équipe que t'as pour affronter Lille, qui est fatigué et qui a joué tous les trois jours pendant un mois là ? Tu te rends compte de la différence ? Mais arrête de me parler de "l'équipe que t'as" ! Cette équipe type d'Habib Beye a déjà été mise en place par Roberto De Zerbi, peut-être pas de la même façon, pas avec les mêmes consignes parce que c'était avec un autre entraineur, mais on a vu, individuellement, des joueurs qui pataugeaient. Je suis désolé. T'as beau me dire les noms un par un... C'est sur qu'ils ont une bonne carrière pour la plupart, mais ensemble, ils n'ont jamais dégagé la force d'une grande équipe. Donc arrêtez ! Même s'ils gagnaient contre Lille, cette équipe-là a montré, à travers les résultats, qu'elle pouvait perdre contre tout le monde », a pesté Jérôme Rothen, avant d'en remettre une couche.