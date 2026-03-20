Une star du PSG lâche une grosse annonce sur les réseaux sociaux !

Alexis Brunet

Cette saison, le PSG peut encore remporter deux trophées avec la Ligue 1, mais surtout la Ligue des champions avec ce quart de finale à disputer contre Liverpool. En parallèle, certains joueurs du club de la capitale se lancent de nouveaux défis. C’est le cas d’une star parisienne, qui a fait une grande annonce sur les réseaux sociaux.

Mardi soir, le PSG a frappé un grand coup. Opposé à Chelsea en huitième de finale retour, le club de la capitale s’est imposé 3-0 et a donc validé sa qualification pour les quarts. Les Parisiens ont impressionné les observateurs du monde entier, eux qui n’avaient déjà fait qu’une bouchée des Londoniens au match aller avec une victoire 5-2 sur la pelouse du Parc des princes.

👋🏿 👀 Bienvenue sur mon compte officiel TikTokhttps://t.co/7VXJSMJKEr pic.twitter.com/FIEkSqugUb — Ousmane Dembélé (@dembouz) March 20, 2026

La grande annonce de Dembélé Les 8 et 14 avril prochains, le PSG défiera Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions. Face aux Reds, le club de la capitale espère qu’il pourra compter sur un grand Ousmane Dembélé, qui avait notamment marqué face au club anglais la saison dernière. Le Français va avoir quelques semaines pour monter en puissance et ce vendredi il a d’ailleurs fait une grande annonce sur les réseaux sociaux. L’attaquant a décidé de se lancer sur TikTok et il a annoncé la nouvelle par un message assez simple et explicite : « Bienvenue sur mon compte officiel TikTok ».