PSG : La question posée par un journaliste qui régale Luis Enrique, ce nouvel échange savoureux

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Tenant du titre en Ligue des champions, le PSG s’apprête à retrouver Liverpool en quarts de finale, les 8 et 14 avril prochains. Présent devant les journalistes ce vendredi, à la veille du match contre l’OGC Nice, Luis Enrique s’est amusé d’une question sur la double confrontation européenne à venir.

Vainqueur de Chelsea sur les deux huitièmes de finale (5-2, et 3-0), le Paris Saint-Germain va avoir le droit à des retrouvailles avec Liverpool pour le prochain tour de la Ligue des champions. La manche aller aura lieu le mercredi 8 avril à 21h au Parc des Princes, puis six jours plus tard à la même heure, du côté d’Anfield. Alors que le PSG a fait forte impression contre les Blues, certains observateurs placent le club champion d’Europe en titre comme le favori face aux Reds, une étiquette dont ne veut pas Luis Enrique.

Mdrr c’est tellement une galère avec les journalistes 😂 pic.twitter.com/40kSljf0Dt — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) March 20, 2026

« Ah, on est favoris maintenant ? » Présent face à la presse, Luis Enrique s’est amusé de la question d’un journaliste plaçant le PSG comme le favori contre Liverpool, et ce alors que les Parisiens faisaient encore l'objet de critiques il y a quelques jours. « Ah, on est favoris maintenant ? (il rigole). Je suis très content, a réagi avec humour l’entraîneur du PSG. Je cherche à contrôler le vestiaire. J’ai de la chance et le bonheur d’avoir une équipe incroyable et des joueurs intelligents. Dans ce type de matchs, il n’y a pas de favori. Ce sont deux équipes qui savent jouer ce type de matchs. »