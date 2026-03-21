CAN 2025 - La victoire du Maroc fait scandale : Un Sénégalais est catégorique, «on a gagné»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En janvier dernier, le Sénégal s'était imposé en finale de la CAN face au Maroc qui comptait bien décrocher le titre à domicile. Mais la Confédération africaine de football a annoncé ce mardi que c'est finalement le Maroc qui a été déclaré gagnant à cause de la sortie des joueurs sénégalais du terrain en fin de rencontre, au moment où les Marocains avaient obtenu un penalty. La décision ne cesse de faire couler de l'encre.

Près de deux mois après la finale de la CAN, conclue par un but du Sénégal lors des prolongations, la CAF a donc décidé d'attribuer la victoire au Maroc. En effet, la fin de la rencontre avait été perturbée par un scénario improbable puisque les Sénégalais ont quitté le terrain en signe de protestation lorsqu'un penalty a été accordé au Maroc, sous les ordres du sélectionneur Pape Thiaw, avant de revenir 15 minutes plus tard pour disputer la fin de la rencontre. Le jury a considéré qu'il fallait appliquer la règle dans ce cas-là et donner la victoire au Maroc sur tapis vert. Du côté du Sénégal, évidemment, on conteste formellement cette décision.

CAN 2025 - «Il n’y a rien de pire» : Le Maroc également puni ? https://t.co/Vn7mAPCa5h — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

« Nous, on est sûr qu’on a gagné sur le terrain » Comme Brahim Diaz avait ensuite complètement manqué sa panenka, les deux équipes se sont retrouvées à disputer les prolongations qui ont vu la victoire du Sénégal. Et c'est bien cette version que les joueurs sénégalais vont conserver. « Comme tout le monde, j’ai été choqué d’abord d’entendre cette décision de la CAF. On a saisi le TAS. Maintenant, on laisse tout ça entre leurs mains. Nous, on est sûr qu’on a gagné sur le terrain. L’arbitre nous a fait revenir sur le terrain. Ils ont raté leur pénalty. Après, on a fait les prolongations et on a gagné. On a terminé le match » déclare l'ancien international sénégalais El-Hadji Diouf au micro de Foot.fr, lui qui fait désormais partie de la Fédération sénégalaise.