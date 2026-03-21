CAN 2025 - La victoire du Maroc fait scandale : Un Sénégalais est catégorique, «on a gagné»

En janvier dernier, le Sénégal s'était imposé en finale de la CAN face au Maroc qui comptait bien décrocher le titre à domicile. Mais la Confédération africaine de football a annoncé ce mardi que c'est finalement le Maroc qui a été déclaré gagnant à cause de la sortie des joueurs sénégalais du terrain en fin de rencontre, au moment où les Marocains avaient obtenu un penalty. La décision ne cesse de faire couler de l'encre.
Près de deux mois après la finale de la CAN, conclue par un but du Sénégal lors des prolongations, la CAF a donc décidé d'attribuer la victoire au Maroc. En effet, la fin de la rencontre avait été perturbée par un scénario improbable puisque les Sénégalais ont quitté le terrain en signe de protestation lorsqu'un penalty a été accordé au Maroc, sous les ordres du sélectionneur Pape Thiaw, avant de revenir 15 minutes plus tard pour disputer la fin de la rencontre. Le jury a considéré qu'il fallait appliquer la règle dans ce cas-là et donner la victoire au Maroc sur tapis vert. Du côté du Sénégal, évidemment, on conteste formellement cette décision.
« Nous, on est sûr qu’on a gagné sur le terrain »
Comme Brahim Diaz avait ensuite complètement manqué sa panenka, les deux équipes se sont retrouvées à disputer les prolongations qui ont vu la victoire du Sénégal. Et c'est bien cette version que les joueurs sénégalais vont conserver. « Comme tout le monde, j’ai été choqué d’abord d’entendre cette décision de la CAF. On a saisi le TAS. Maintenant, on laisse tout ça entre leurs mains. Nous, on est sûr qu’on a gagné sur le terrain. L’arbitre nous a fait revenir sur le terrain. Ils ont raté leur pénalty. Après, on a fait les prolongations et on a gagné. On a terminé le match » déclare l'ancien international sénégalais El-Hadji Diouf au micro de Foot.fr, lui qui fait désormais partie de la Fédération sénégalaise.
Une décision polémique ?
Depuis mardi soir, les réactions se multiplient concernant cette décision à propos du vainqueur de la CAN 2025 et il y a beaucoup de critiques notamment autour du délai. Pas sûr que le football en ressorte grandi. « Je n’ai pas beaucoup de choses à dire et je crois que c’est moche pour le football africain. Le monde nous pointe du doigt et que ce n’est pas bien. Ce n’est pas ce que le football africain a besoin. On a besoin de tout le monde parce qu’on a un continent qui ne date pas de très longtemps par la liberté. Donc, il y a peu de choses qui peuvent nous divertir. Je remercie tous les pays qui soutiennent aussi le Sénégal et qui soutiennent aujourd’hui la justice. Et je crois que d’ici peu de temps, le monde éclairera tout ça » poursuit El-Hadji Diouf.