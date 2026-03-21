Recalés en boite de nuit à Paris : Ces stars passées par le PSG n'ont pas respecté cette règle que tout le monde connait !

Amadou Diawara

Big John de Paname a vu des joueurs du PSG de plusieurs générations différentes défiler devant lui. Comme l'a avoué le physio de boite de nuit à Paris, il a même recalé quelques anciens pensionnaires du club de la capitale, et ce, parce qu'ils n'étaient pas bien accompagnés.

Paris est une ville attractive pour les stars du football, que ce soit pour le PSG, la culture, les beaux lieux, ou encore la vie nocturne. D'ailleurs, les joueurs passés par le club de la capitale ont bien profité de leur séjour pour sortir en boite de nuit. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Big John de Paname. Le physio ayant vu de nombreuses stars du PSG défiler devant lui. D'ailleurs, il en a même recalé certains.

PSG : Gros moment de stress devant Messi, il a révisé pendant des semaines ! https://t.co/uFNTnhx2K9 — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

«Je n'ai jamais refusé Neymar» « Comme vous le savez, j'ai une activité nocturne, depuis 15-20 ans. Je ne vais pas vous mentir, j'en ai croisé beaucoup des joueurs. Je ne parlerai pas de ceux qui sont en activité, à la rigueur de ceux qui sont à la retraite. Mais c'est vrai qu'il y en a eu plein. Nenê était sorteur, Motta était pas mal aussi. Ugarte. Pocho (Lavezzi), vous vous en doutez. Ronaldinho à l'époque. Le vrai R9 aussi. Et pour répondre, je n'ai jamais refusé Neymar, mais j'ai refusé d'autres joueurs », avait reconnu Big John de Paname lors d'un entretien accordé à Winamax en octobre 2025.