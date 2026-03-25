Vente OM : «L'histoire serait folle», il a trouvé mieux que l'Arabie Saoudite !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais de longs mois que les rumeurs de vente de l'OM vont bon train. L'arrivée d'un fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite a notamment été largement commenté, mais à Marseille, on semble avoir trouvé encore mieux pour reprendre le club.

Depuis que Frank McCourt a repris l'OM en octobre 2016, l'homme d'affaires américain est régulièrement confronté à des rumeurs de vente, venant notamment d'Arabie Saoudite. Le PIF, fonds d'investissement de l'état saoudien, a régulièrement été cité pour reprendre l'OM, mais ces dernières années d'autres rumeurs ont circulé.

J'ai vu passer, y'a 2-3 jours, qqn qui demandait qu'est ce que ce serait un repreneur idéal pour l'OM ?



Ben voilà. Flamini.



Un des rares enfant du pays, formé au club et qui a fait carrière.

Un goût d'inachevé



L'histoire serait folle https://t.co/FSqcaaOrEq — El Cabezòn (@OMondieuu) March 24, 2026

Flamini a ouvert la porte à l'OM et Arsenal C'est notamment le cas de Mathieu Flamini. Devenu milliardaire grâce à entreprise de biochimie GF Biochemicals, le joueur formé à Marseille n'écartait pas l'hypothèse de racheter l'un de ses deux clubs de cœur, à savoir l'OM et Arsenal. « Si l'occasion se présente au bon moment et que la discussion est constructive, si je rencontre des personnes qui partagent la même vision, le même état d'esprit et le même désir d'utiliser le football à des fins nobles, je serais ravi de m'engager. Évidemment, ces clubs (Arsenal et Marseille) occupent une place particulière dans mon cœur », confiait-il en 2023 à The Athletic, avant d'en rajouter une couche deux ans plus tard au Daily Express : « Ne me demandez pas comment je vais m'impliquer dans le football, car je n'y ai pas réfléchi. Mais c'est certainement quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. Je voudrais toujours faire partie de cette communauté ».