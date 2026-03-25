«C’est des conneries ça» : Daniel Riolo balance un collègue de RMC dans l'After Foot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent sur le plateau de l'After Foot lundi soir, Daniel Riolo en a profité pour reprendre l'un de ses collègues à l'antenne estimant que ce dernier avec dit «des conneries». Les débats dans les prochains jours s'annoncent intenses sur RMC.

Il y a quelques semaines, l'OM a décidé de confier son équipe à Habib Beye dont les débuts ne sont pas réellement convaincants comme en témoignent l'élimination en Coupe de France contre Toulouse ainsi que la défaite dans le choc de Ligue 1 contre le LOSC (1-2). Par conséquent, Jérôme Rothen parle déjà d'erreur de casting avec un entraîneur qui a peu d'expérience au très haut niveau.

🚨 "𝗛𝗔𝗕𝗜𝗕 𝗕𝗘𝗬𝗘 𝗡’𝗔 𝗥𝗜𝗘𝗡 𝗔̀ 𝗙𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜̂𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗢𝗠" 🥊



Jérôme Rothen en arrive même à "𝗥𝗘𝗚𝗥𝗘𝗧𝗧𝗘𝗥 𝗗𝗘 𝗭𝗘𝗥𝗕𝗜". 🤯



🗣️ « 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗧𝗢𝗠𝗕𝗘́ 𝗗𝗨 𝗖𝗜𝗘𝗟 pour lui avec le manque d’expérience et l’échec à Rennes…… pic.twitter.com/SMyOkxQfQw — Actu Foot (@ActuFoot_) March 23, 2026

Rothen fracasse Beye... « Beye n’a rien à faire comme entraîneur de l’OM. C'est aussi simple que ça. C'est tombé du ciel. Il a peu d'expérience et regardez comment il a laissé le club à Rennes... (...) Ça se mérite d’entraîner un des meilleurs clubs français. (...) Il faut un passif, car la pression c’est quelque chose à Marseille ! J’en arrive même à regretter De Zerbi même si ça reste un échec monumental. (...) Ça fait des semaines que je me soucie… même s’ils ont écrasé Auxerre et Toulouse 1-0. (...) Quand tu vois que tu manques de maitrises, tu te réfugies sur la défense », a lâché l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.