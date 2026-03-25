«C’est des conneries ça» : Daniel Riolo balance un collègue de RMC dans l'After Foot !

Présent sur le plateau de l'After Foot lundi soir, Daniel Riolo en a profité pour reprendre l'un de ses collègues à l'antenne estimant que ce dernier avec dit «des conneries». Les débats dans les prochains jours s'annoncent intenses sur RMC.
Il y a quelques semaines, l'OM a décidé de confier son équipe à Habib Beye dont les débuts ne sont pas réellement convaincants comme en témoignent l'élimination en Coupe de France contre Toulouse ainsi que la défaite dans le choc de Ligue 1 contre le LOSC (1-2). Par conséquent, Jérôme Rothen parle déjà d'erreur de casting avec un entraîneur qui a peu d'expérience au très haut niveau.
Rothen fracasse Beye...
« Beye n’a rien à faire comme entraîneur de l’OM. C'est aussi simple que ça. C'est tombé du ciel. Il a peu d'expérience et regardez comment il a laissé le club à Rennes... (...) Ça se mérite d’entraîner un des meilleurs clubs français. (...) Il faut un passif, car la pression c’est quelque chose à Marseille ! J’en arrive même à regretter De Zerbi même si ça reste un échec monumental. (...) Ça fait des semaines que je me soucie… même s’ils ont écrasé Auxerre et Toulouse 1-0. (...) Quand tu vois que tu manques de maitrises, tu te réfugies sur la défense », a lâché l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.
... Riolo lui répond !
Des propos qui ont visiblement choqué Daniel Riolo qui s'en est pris à Jérôme Rothen le soir même dans l'After Foot : « J’ai entendu tout à l’heure Jérôme parler de Beye, comme d’habitude en bons termes, visiblement il a un vieux contentieux. Je ne suis pas du tout d’accord quand il dit que Beye est en gros une imposture pour l’OM, il vient trop vite, c’est des conneries ça. Qu’il critique ce que fait Beye aujourd’hui, c’est parfaitement normal et effectivement il y a beaucoup de questions à se poser sur les choix qu’il fait et ce souffle qu’il n’a pas su donner à l’équipe, en revanche le côté expérience tout ça, il y a tellement d’exemples qui indiquent que ce n’est pas forcément comme ça que ça marche. Quand Pierre Sage débarque à Lyon, c’est quoi ? L’adjoint de Beye au Red Star, ok. Il n’avait pas dirigé de grand club et il a fait un parcours incroyable et il est maintenant à la tête de Lens qui joue le titre. Sacchi à Milan, c’est personne quand il arrive, Sarri pareil. On fait tous les pays, on en a des tonnes des entraîneurs. Donc la façon dont il le dit là, ce n’est pas vrai ».