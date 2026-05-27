«Ils avaient peur de lui» : Le jour où Zinedine Zidane a choqué ses adversaires !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il s'agit peut-être de l'une des plus grandes prestations individuelles de l'histoire du football. Lors de la Coupe du monde 2006, l'équipe de France retrouver le Brésil en quart de finale. Les Bleus vont l'emporter 1 à 0, mais c'est bien la performance de Zinedine Zidane qui va rester dans l'histoire. Louis Saha était aux premières loges et il n'en revient toujours pas.

Plusieurs matches entre la France et le Brésil ont marqué l'histoire du football et de la Coupe du monde. Que ce soit celui de 1986 ou bien la finale de 1998. En 2006, les deux nations se sont d'ailleurs retrouvées en quart de finale et les Bleus l'ont encore emporté grâce à un but de Thierry Henry sur un coup Franc de Zinedine Zidane. D'ailleurs, le numéro 10 de l'équipe de France avait réalisé une prestation légendaire ce jour-là et semblait voler sur le terrain. Louis Saha, qui était entré en fin de match, a pu voir de près la prestation de Zizou. Et il n'en revient toujours pas.

Saha toujours sous le choc de la prestation de Zidane « Si c’est la plus belle symphonie footballistique ? J’aime bien le mot que tu dis là. C’est une symphonie, c’est excellent. Pour moi, la démonstration de football que ZZ fait ce jour-là, c’est la première et dernière fois que je me suis senti spectateur d’un match où j’étais vraiment impliqué. Comme je t’ai dit, je suis très concentré mais là, je ne pouvais pas. Là, je ne regardais que lui, je me dis “Mais qu’est-ce qu’il est en train de leur faire ?” C’était la folie. On parle de pression et tout mais moi je parle de responsabilité. Bon ZZ ce n’est pas quelqu’un qui parlait, te donnait le capitanat, mais ce n’est pas quelqu’un qui va te parler etc. Ce n’est pas sa force. Mais c’est un capitaine de performance par rapport à son aura et tout. Et là tu te dis “Il est en train de nous faire une dinguerie et qu’il manque presque de respect aux joueurs brésiliens », lance-t-il au micro du podcast Kampo de Smaïl Bouabdellah avant de poursuivre.