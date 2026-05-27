Snobé comme entraîneur, Thierry Henry victime d’un «énorme manque de respect» ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir été un joueur remarquable, Thierry Henry est aujourd’hui un consultant exceptionnel. Mais voilà que le champion du monde 98 ne connait pas forcément la même réussite en tant qu’entraîneur. Ayant notamment dirigé l’AS Monaco, Thierry Henry a du mal à trouver preneur. Une situation vivement dénoncée par Jérôme Rothen.

A l’été 2024, Thierry Henry a montré de quoi il était capable en tant qu’entraîneur en allant décrocher la médaille d’argent avec l’équipe de France lors des Jeux Olympiques. Le fait est que depuis le début de sa carrière d’entraineur, le champion du monde 98 n’a pas connu une grande réussite. Sex expériences à Monaco et à Montréal n’ont pas forcément été concluantes. De quoi refroidir les différents clubs pour lui offrir un contrat ? Aujourd’hui, Thierry Henry peine à trouver un banc de touche, au grand dam de Jérôme Rothen.

« Les dirigeants, je ne les comprends pas en fait » Pour L’Equipe, Jérôme Rothen a ainsi dénoncé la situation dans laquelle se trouve Thierry Henry en tant qu’entraineur. En effet, l’ancien joueur du PSG a lâché à propos du récent sélectionneur des Espoirs français : « Je suis plus Thierry Henry coach ou consultant ? Je suis Thierry Henry partout et tout le temps. Consultant, il est incroyable. Quand il parle de foot, il te capte tout de suite. Tu as beau avoir beaucoup d’expérience, il te capte. Tu sens que ça vient des tripes, c’est le coeur qui parle. Le fait de ne pas lui proposer des postes d’entraineur, je trouve que c’est un énorme manque de respect. Les dirigeants, je ne les comprends pas en fait ».