Mercato - OM : Un autre banc se libère en Ligue 1 pour Bruno Genesio

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans le viseur de l’OM après l'officialisation de son départ du LOSC lundi, Bruno Genesio est très sollicité. Le Paris FC l’a également contacté, ainsi que l’AS Monaco. Le banc du club de la Principauté va d’ailleurs se libérer très bientôt, puisqu’il devrait se séparer de son entraîneur Sébastien Pocognoli.

Après l’OL, le Stade Rennais et le LOSC, quelle sera la suite pour Bruno Genesio ? Lundi, son départ de Lille a été officialisé, après y avoir passé les deux dernières saisons. Le technicien français âgé de 57 ans est donc aujourd'hui libre de tout contrat, ce qui intéresse à l’OM, à la recherche d’un remplaçant à Habib Beye, mais Marseille n’est pas le seul club sur la piste de Genesio.

L’AS Monaco va se séparer de Pocognoli C’est également le cas de l’AS Monaco. Comme indiqué par RMC Sport, des contacts ont aussi eu lieu avec le club de la Principauté et ils pourraient s’accentuer prochainement, puisqu'une décision aurait été prise concernant Sébastien Pocognoli. D’après les informations de Nice-Matin, confirmées par L’Equipe, le technicien belge va être démis de ses fonctions. Nommé en octobre dernier, il n’a pas réussi à qualifier son équipe en Ligue des champions, seulement septième à l’issue de l’exercice 2025-2026.