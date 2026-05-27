Mercato - OM : Un autre banc se libère en Ligue 1 pour Bruno Genesio

Dans le viseur de l’OM après l'officialisation de son départ du LOSC lundi, Bruno Genesio est très sollicité. Le Paris FC l’a également contacté, ainsi que l’AS Monaco. Le banc du club de la Principauté va d’ailleurs se libérer très bientôt, puisqu’il devrait se séparer de son entraîneur Sébastien Pocognoli.
Après l’OL, le Stade Rennais et le LOSC, quelle sera la suite pour Bruno Genesio ? Lundi, son départ de Lille a été officialisé, après y avoir passé les deux dernières saisons. Le technicien français âgé de 57 ans est donc aujourd'hui libre de tout contrat, ce qui intéresse à l’OM, à la recherche d’un remplaçant à Habib Beye, mais Marseille n’est pas le seul club sur la piste de Genesio.
L’AS Monaco va se séparer de Pocognoli
C’est également le cas de l’AS Monaco. Comme indiqué par RMC Sport, des contacts ont aussi eu lieu avec le club de la Principauté et ils pourraient s’accentuer prochainement, puisqu'une décision aurait été prise concernant Sébastien Pocognoli. D’après les informations de Nice-Matin, confirmées par L’Equipe, le technicien belge va être démis de ses fonctions. Nommé en octobre dernier, il n’a pas réussi à qualifier son équipe en Ligue des champions, seulement septième à l’issue de l’exercice 2025-2026.
Le Paris FC également intéressé par Genesio
Si l’AS Monaco pourrait donc être un concurrent de l’OM dans le dossier Bruno Genesio, reste à savoir ce qu’il en est du Paris FC. Car le PFC est un autre club de Ligue 1 qui l’a contacté, afin d’anticiper un éventuel départ d’Antoine Kombouaré. Comme expliqué par Antoine Arnault la semaine dernière dans l’After Foot sur RMC, sa priorité est de conserver le Kanak de 62 ans, mais ce dernier est victime de « petits soucis de santé qui font qu’il va décider dans les prochains jours s’il continue ou non. Je ne veux pas parler à sa place, mais on prendra une décision dans une dizaine de jours. »