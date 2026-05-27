OM : Stéphane Richard écarte déjà un problème concernant son arrivée à Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nommé président de l’OM par Frank McCourt, Stéphane Richard prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain. En charge de mener à bien le nouveau projet du club phocéen, le successeur de Pablo Longoria a livré quelques mots ce mercredi. L’occasion pour Stéphane Richard d’expliquer que l’installation à Marseille ne sera pas un problème pour lui.

C’est un nouveau cycle qui va débuter à l’OM après des derniers mois très compliqués. Et pour entamer celui-ci, Frank McCourt a décidé de faire confiance à Stéphane Richard. Après le départ de Pablo Longoria, le club phocéen se cherchait un nouveau président et on connait donc aujourd’hui l’heureux élu. Stéphane Richard prendra ainsi officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain, lui qui a déjà ses marques du côté de Marseille et pour qui l’installation ne posera donc pas de problème comme il l’a fait savoir.

« L’installation à Marseille n’est pas un sujet puisque j’ai une maison à Marseille » Ce mercredi, Stéphane Richard a accordé quelques mots à RMC. C’est alors que le futur président de l’OM a notamment fait savoir : « C’est une installation progressive, un peu en pointillés parce que je n’ai pas encore pris mon mandat mais je suis quand même ici de façon régulière. Je rencontre d’abord les salariés et les acteurs du club, c’est ma première priorité. Il y a quelques décisions qu’il faut prendre assez rapidement donc, je m’y consacre aussi. J’essaie de voir les différents aspects de la situation, du club et des décisions que ça va exiger dans les mois qui viennent. Après, l’installation à Marseille n’est pas un sujet puisque j’ai une maison à Marseille, c’est la ville où j’ai grandi. De ce côté-là, c’est plutôt merveilleux d’y retourner, en plus, il faut beau, c’est une belle saison. Et à partir du mois de juillet, j’y serai tout le temps ».