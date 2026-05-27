Transfert de João Neves : Le coup de fil qui aurait pu être fatal au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2024, João Neves est rapidement devenu un élément indispensable du club parisien. Le petit prodige portugais, recruté contre 70M€ en provenance de Benfica, aurait néanmoins pu filer vers Manchester City, comme l’a récemment raconté un certain Bernardo Silva, coéquipier du phénomène de 21 ans en sélection.

Numéro 87 dans le dos, João Neves fait le bonheur du PSG. Titulaire indiscutable dans le milieu de terrain de Luis Enrique, l’international Portugais s’est très rapidement imposé à Paris. Très complet, le joueur formé au SL Benfica a décidé de rejoindre le projet parisien il y a deux ans désormais, dans un transfert à 70M€. Et si le PSG a été l’heureux élu pour accueillir João Neves, ce dernier a été convoité, notamment par Manchester City. Auprès de DAZN, Bernardo Silva, légende des « Citizens », a révélé comment il avait fait pression pour que son club signe le joyau portugais.

« Nous avons donc commencé à appeler Manchester City pour les dissuader de le laisser filer » « Lors du dernier Euro 2024, Rúben Dias et moi savions qu’il était sur le point de signer au PSG. Nous avons donc commencé à appeler Manchester City pour les dissuader de le laisser filer. Ils avaient d’autres priorités à l’époque et ont renoncé à le recruter, mais aujourd’hui, ils le regrettent peut-être un peu… Nous connaissions déjà João et nous nous étions déjà entraînés avec lui ; nous avions pu constater quel genre de joueur il était, un joueur qui ne déçoit jamais », a ainsi confié Bernardo Silva.