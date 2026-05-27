OM - Mason Greenwood : Le transfert à 50M€ qui provoque un choc

Axel Cornic

Considéré comme le meilleur joueur des deux dernières saisons, Mason Greenwood a des grandes chances de quitter l’Olympique de Marseille. Plus grosse valeur sur le marché des transferts, l’ailier anglais pourrait être vendu pour renflouer les caisses du club et également financer le mercato à venir.

Tout est à reconstruire à Marseille, où un nouveau président ainsi qu’un nouveau directeur sportif vont bientôt débarquer. Plusieurs joueurs semblent déjà avoir la valise prêtes à quelques semaines du mercato estival et c’est notamment le cas de Mason Greenwood, qui fait déjà beaucoup parler de lui loin de l’OM.

Greenwood à la Roma ? La Gazzetta dello Sport nous a récemment appris que la star de l’attaque marseillaise est devenue la grande priorité de l’AS Roma, qui a réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions lors de la dernière journée de Serie A. D’après les informations du quotidien italien, c’est l’entraineur Gian Piero Gasperini lui-même qui aurait réclamé la signature de Greenwood pour la saison prochaine. Ainsi, le père de l’ailier de 24 ans discuterait déjà avec les dirigeants romains et l’OM, pourrait bien récupérer près de 50M€ d’un éventuel transfert.