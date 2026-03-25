Vente OM : Un milliardaire marseillais a tranché, il veut racheter un autre club !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs années, la question de la vente de l'OM fait parler et bien que Frank McCourt ait tout le temps démenti, la situation pourrait légèrement évoluer compte tenu des récents évènements à Marseille. Cependant, un milliardaire marseillais aurait décidé de se concentrer sur le rachat d'un autre club.

Depuis qu'il est devenu propriétaire de l'OM en octobre 2016, Frank McCourt est régulièrement conforté à des rumeurs de vente qu'il a toutefois démenties à chaque fois. Les rumeurs les plus insistantes menaient à un consortium saoudien, mais cela fait désormais quelques mois que c'est plus calme. Et pourtant, l'homme d'affaires américain serait désormais ouvert à l'idée de voir débarquer un investisseur à ses côtés.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Mathieu Flamini former Arsenal star is open to BUYING Arsenal.



The Frenchman, who has made £10bn since retiring from football, is considering buying out Stan Kroenke.



“Obviously, those clubs [Arsenal and Marseille] have a special place in my heart. I… pic.twitter.com/gsWCjBGhJa — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 24, 2026

«Si l'occasion se présente au bon moment...» Et s'il s'agissait d'un ancien joueur très attaché au club ? Né et formé à Marseille, Mathieu Flamini n'a joué qu'une seule saison à l'OM avant de s'envoler pour Arsenal, mais il affirmait récemment qu'il ne fermait pas la porte à l'idée de racheter l'un des deux clubs. « Si l'occasion se présente au bon moment et que la discussion est constructive, si je rencontre des personnes qui partagent la même vision, le même état d'esprit et le même désir d'utiliser le football à des fins nobles, je serais ravi de m'engager. Évidemment, ces clubs (Arsenal et Marseille) occupent une place particulière dans mon cœur », confiait-il en 2023 dans une interview accordée à The Athletic avant d'en rajouter une couche deux ans plus tard auprès du Daily Express : « Ne me demandez pas comment je vais m'impliquer dans le football, car je n'y ai pas réfléchi. Mais c'est certainement quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. Je voudrais toujours faire partie de cette communauté ».