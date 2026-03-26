Mercato - PSG : Une «somme importante» déjà annoncée pour le prochain transfert ?

L'été prochain, le PSG pourrait bien se montrer assez actif sur le mercato afin de renforcer son effectif, notamment sur le plan quantitatif. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent, dont une menant à un crack de Bundesliga dont le montant du transfert pourrait bien s'avérer important.
Après avoir été longtemps discret en matière de recrutement ces derniers mois, le PSG pourrait bien de nouveau se montre actif dans les prochains mois afin de densifier un effectif qui a pu afficher ses limites sur le plan quantitatif cette saison. Dans cette optique, le club de la capitale pourrait bien tenter de renforcer son secteur offensif, notamment en recrutant un ailier qui concurrencera Bradley Barcola, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Et d'après les informations de Fabrizio Romano, le PSG s'intéresserait à Yan Diomandé, le crack du RB Leipzig dont le prix pourrait flamber.
Yan Diomandé dans le viseur du PSG ?
« Outre les clubs de Premier League (Liverpool, Manchester United), le Bayern et le PSG suivent également Yan Diomande et se sont renseignés sur le joueur. Il ne faut pas sous-estimer le Bayern et le PSG car s'ils décident de tout miser sur Diomande, ils peuvent se révéler très puissants dans cette course face aux clubs de Premier League. Le RB Leipzig n'a pas encore annoncé de prix, mais on s'attend à une somme importante », explique le journaliste sur sa chaîne YouTube.
«On s'attend à une somme importante»
Le PSG pourrait donc se mêler à une belle bataille pour le transfert de Yan Diomandé. Rien de surprenant puisque Fabrizio Romano rappelait récemment que le club parisien sera l'une des formations à suivre de près durant le prochain mercato estival : « C'est sûr que cet été, il y aura des mouvements à plusieurs postes au PSG parce qu'ils veulent se montrer actifs cet été. Le PSG cherchera plusieurs opportunités donc ce sera un club intéressant à suivre dans les prochains mois ».