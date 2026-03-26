Mercato - PSG : Une «somme importante» déjà annoncée pour le prochain transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG pourrait bien se montrer assez actif sur le mercato afin de renforcer son effectif, notamment sur le plan quantitatif. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent, dont une menant à un crack de Bundesliga dont le montant du transfert pourrait bien s'avérer important.

Après avoir été longtemps discret en matière de recrutement ces derniers mois, le PSG pourrait bien de nouveau se montre actif dans les prochains mois afin de densifier un effectif qui a pu afficher ses limites sur le plan quantitatif cette saison. Dans cette optique, le club de la capitale pourrait bien tenter de renforcer son secteur offensif, notamment en recrutant un ailier qui concurrencera Bradley Barcola, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Et d'après les informations de Fabrizio Romano, le PSG s'intéresserait à Yan Diomandé, le crack du RB Leipzig dont le prix pourrait flamber.

- @FabrizioRomano: 'In addition to Premier League clubs (Liverpool, Manchester United), Bayern and PSG are also tracking Yan Diomande and have made their checks on the player. I would not underestimate Bayern and PSG because if they decide to go all in for Diomande, they can be… pic.twitter.com/x8Cyx3QQJU — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 25, 2026

Yan Diomandé dans le viseur du PSG ? « Outre les clubs de Premier League (Liverpool, Manchester United), le Bayern et le PSG suivent également Yan Diomande et se sont renseignés sur le joueur. Il ne faut pas sous-estimer le Bayern et le PSG car s'ils décident de tout miser sur Diomande, ils peuvent se révéler très puissants dans cette course face aux clubs de Premier League. Le RB Leipzig n'a pas encore annoncé de prix, mais on s'attend à une somme importante », explique le journaliste sur sa chaîne YouTube.