Mercato - Le PSG «en difficulté» : Il a renconcé à un transfert de rêve

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Historiquement, le Brésil est le pays du football. Forcément, aller jouer dans le championnat national, comme a pu le faire Dimitri Payet, a de quoi faire saliver certains. Ça aurait notamment tenté un ancien joueur du PSG, mais voilà que malgré une touche au Brésil, celui qui évoluait alors au sein du club de la capitale n'avait pas voulu franchir le pas.

En 2023, Dimitri Payet quittait l'OM et voilà qu'il a ensuite poursuivi sa carrière... au Brésil. Le milieu offensif s'était alors engagé avec Vasco de Gama, devenant à cette occasion le premier joueur français à évoluer dans le championnat brésilien. Mais voilà qu'avant lui, un autre Tricolore a eu l'occasion de rejoindre le Brésil : Bernard Lama. En effet, du temps où il jouait au PSG, le gardien avait été approché par Flamengo. Alors que ça aurait bien tenté Lama, ce dernier en a finalement décidé autrement.

«Ça me rend dingue» : La décision avec le PSG qui le fait craquer sur La Chaîne L’Equipe ! https://t.co/AfZTFXukVP — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Un lien particulier entre Lama et le Brésil A l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe, Bernard Lama s'est confié sur sa passion pour le Brésil. C'est alors que l'ancien international français a notamment pu raconter : « C'est grâce à mon père si ce pays m'a tellement inspiré. C'est lui qui nous emmenait en vacances au Brésil. Tous les deux ans, on allait à Rio, Belo Horizonte, Sao Paulo, Salvador... Il en profitait pour étudier la médecine et rencontrer le professeur Ivo Pitanguy, le pape de la chirurgie esthétique au Brésil. Mon père s'est inspiré de ses méthodes pour devenir spécialiste en chirurgie réparatrice en Guyane ».