Mercato - PSG : La proposition qui risque d'agacer sa femme...

Le temps passé par le joueur au PSG en années se compte sur les doigts d'une main, pour le plus grand bonheur de sa femme. Et pourtant, selon les derniers échos apparus dans la presse, ses représentants n'écarterait pas vraiment l'idée de regarder ailleurs et d'étudier les potentielles offres sur le marché étranger...
31 mai 2025. Une date qui résonnera à jamais comme étant la première (et pour le moment unique) victoire finale du PSG en Ligue des champions. Un joueur arrivé peu de temps avant y a pris grandement part. Une expérience de rêve pour lui, mais également pour sa femme. Comme révélé il y a peu lors d'une interview avec Le Parisien, il se trouve que sa compagne avait comme destination idéale pour la suite de sa carrière, qu'il signe au Paris Saint-Germain.
«Quand le PSG m’a appelé, je pense que ma femme était la personne plus heureuse du monde»
En janvier 2025, une demi-saison après le refus du Napoli de le céder, Khvicha Kvaratskhelia était recruté par le PSG contre un chèque de 70M€. Il a récemment raconté à quel point sa partenaire a été ravie de l'approche du Paris Saint-Germain. « Paris, pour moi, est vraiment incroyable. Vous avez tout ici, et en plus, c’est la ville de l’amour. Quand le PSG m’a appelé, je pense que ma femme était la personne plus heureuse du monde. Avant que le PSG ne me contacte, elle me disait toujours : « Imagine si on jouait un jour au PSG, ce serait incroyable de vivre là-bas, à Paris. » Moi, je répondais : « Oui, bien sûr. » Mais dans ma tête, je pensais que c’était tellement difficile d’y aller, alors qu’il y avait des joueurs de fou comme Messi, Neymar et Mbappé… ».
Cependant, le discours du coach Luis Enrique et du conseiller football Luis Campos ont totalement convaincu l'ailier international géorgien de 25 ans de s'installer à Paris. « J’avais d’autres options, d’autres offres, mais la façon dont l’entraîneur et le directeur sportif m’ont présenté le projet m’a impressionnée. Je n’ai pas réfléchi, j’ai simplement dit à mon agent que je voulais aller au PSG ».
Interessé par Arsenal, le clan Kvaratskhelia prêt à étudier le marché
Et maintenant ? Bien qu'il se dise heureux au Paris Saint-Germain, il semblerait qu'un départ de Khvicha Kvaratskhelia ne soit pas une variable à totalement exclure de l'équation. The Independent dévoile ces dernières heures qu'Arsenal garderait un œil attentif sur l'évolution de la situation de Kvaratskhelia au PSG et que son entourage serait ouvert à cette idée, ne souhaitant pas ne pas envisager toutes les options mises à sa disposition. Au PSG, on refuserait catégoriquement d'ouvrir la porte à la moindre réflexion au sujet de son transfert. Le ton est donné.