Mercato - PSG : La proposition qui risque d'agacer sa femme...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le temps passé par le joueur au PSG en années se compte sur les doigts d'une main, pour le plus grand bonheur de sa femme. Et pourtant, selon les derniers échos apparus dans la presse, ses représentants n'écarterait pas vraiment l'idée de regarder ailleurs et d'étudier les potentielles offres sur le marché étranger...

31 mai 2025. Une date qui résonnera à jamais comme étant la première (et pour le moment unique) victoire finale du PSG en Ligue des champions. Un joueur arrivé peu de temps avant y a pris grandement part. Une expérience de rêve pour lui, mais également pour sa femme. Comme révélé il y a peu lors d'une interview avec Le Parisien, il se trouve que sa compagne avait comme destination idéale pour la suite de sa carrière, qu'il signe au Paris Saint-Germain.

🔴 Luis Campos répond aux critiques visant les moyens supérieurs du PSG par rapport aux autres clubs de Ligue 1 : "Aujourd'hui on n'a plus 20-22 joueurs confirmés mais seulement 15 - et on a ouvert la porte à nos jeunes. C'est un choix lié au sportif et à l'économique." #RMCLive pic.twitter.com/rg5GqpmcDl — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 25, 2026

«Quand le PSG m’a appelé, je pense que ma femme était la personne plus heureuse du monde» En janvier 2025, une demi-saison après le refus du Napoli de le céder, Khvicha Kvaratskhelia était recruté par le PSG contre un chèque de 70M€. Il a récemment raconté à quel point sa partenaire a été ravie de l'approche du Paris Saint-Germain. « Paris, pour moi, est vraiment incroyable. Vous avez tout ici, et en plus, c’est la ville de l’amour. Quand le PSG m’a appelé, je pense que ma femme était la personne plus heureuse du monde. Avant que le PSG ne me contacte, elle me disait toujours : « Imagine si on jouait un jour au PSG, ce serait incroyable de vivre là-bas, à Paris. » Moi, je répondais : « Oui, bien sûr. » Mais dans ma tête, je pensais que c’était tellement difficile d’y aller, alors qu’il y avait des joueurs de fou comme Messi, Neymar et Mbappé… ». Cependant, le discours du coach Luis Enrique et du conseiller football Luis Campos ont totalement convaincu l'ailier international géorgien de 25 ans de s'installer à Paris. « J’avais d’autres options, d’autres offres, mais la façon dont l’entraîneur et le directeur sportif m’ont présenté le projet m’a impressionnée. Je n’ai pas réfléchi, j’ai simplement dit à mon agent que je voulais aller au PSG ».