Mercato - OM - Benatia sur le départ : Il va changer de métier ?

Ayant finalement remis à plus tard sa démission, c’est en fin de saison que Medhi Benatia pourrait quitter l’OM et ses fonctions de directeur du football. Entre le Marocain et le club phocéen, l’aventure pourrait donc prochainement toucher sa fin. Quid ensuite de l’avenir de Benatia ? Des informations ont été apportées à ce sujet.
A l'instar de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, Medhi Benatia aurait dû lui aussi quitter l’OM. En effet, le 15 février dernier, le directeur du football olympien annonçait avoir remis sa démission : « Vous connaissez ma franchise et ma transparence, donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j'ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l'organisation et le développement ». Mais voilà que Benatia est aujourd'hui toujours à l’OM et pour cause : son départ a été remis à la fin de la saison. « Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l'institution, Medhi Benatia a accepté d'étendre son préavis jusqu'au mois de juin et pilotera l'ensemble des activités sportives », pouvait-on lire dans un communiqué de l’OM.
Benatia de retour comme agent ?
D’ici quelques mois, Medhi Benatia pourrait donc enfin réellement quitter l’OM. Pour faire quoi ensuite ? But Football Club a donné des informations sur l'avenir du Marocain et visiblement, il ne voudrait continuer à travailler en tant que salarié d'un club. C’est ainsi que Benatia pourrait délaisser sa carrière de dirigeant pour changer de métier. Le média français explique ainsi qu’il pourrait redevenir agent de joueurs, une fonction qu’il exerçait déjà avant de débarquer à l’OM.
Et s’il restait à l’OM ?
L’avenir de Medhi Benatia est aujourd’hui incertain. Si la tendance est donc à ce qu’il quitte l’OM à la fin de la saison, voilà qu’il a également été question qu’il poursuive finalement avec le club phocéen. En effet, le Marocain pourrait se laisser tenter par une saison supplémentaire à Marseille en cas de qualification en Ligue des Champions et si Frank McCourt lui offre des garanties suffisantes pour le mercato à venir.