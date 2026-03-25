Mercato - OM - Benatia sur le départ : Il va changer de métier ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant finalement remis à plus tard sa démission, c’est en fin de saison que Medhi Benatia pourrait quitter l’OM et ses fonctions de directeur du football. Entre le Marocain et le club phocéen, l’aventure pourrait donc prochainement toucher sa fin. Quid ensuite de l’avenir de Benatia ? Des informations ont été apportées à ce sujet.

A l'instar de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, Medhi Benatia aurait dû lui aussi quitter l’OM. En effet, le 15 février dernier, le directeur du football olympien annonçait avoir remis sa démission : « Vous connaissez ma franchise et ma transparence, donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j'ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l'organisation et le développement ». Mais voilà que Benatia est aujourd'hui toujours à l’OM et pour cause : son départ a été remis à la fin de la saison. « Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l'institution, Medhi Benatia a accepté d'étendre son préavis jusqu'au mois de juin et pilotera l'ensemble des activités sportives », pouvait-on lire dans un communiqué de l’OM.

Une légende à l'OM ? Le débat enflammé sur La Chaîne L'EQUIPE ! https://t.co/iraRSXBsUX — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Benatia de retour comme agent ? D’ici quelques mois, Medhi Benatia pourrait donc enfin réellement quitter l’OM. Pour faire quoi ensuite ? But Football Club a donné des informations sur l'avenir du Marocain et visiblement, il ne voudrait continuer à travailler en tant que salarié d'un club. C’est ainsi que Benatia pourrait délaisser sa carrière de dirigeant pour changer de métier. Le média français explique ainsi qu’il pourrait redevenir agent de joueurs, une fonction qu’il exerçait déjà avant de débarquer à l’OM.