Mercato - PSG : Marquinhos annonce la date de son départ... et son futur club ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2028, Marquinhos commence à envisager son avenir loin du PSG. Le capitaine légendaire du club parisien a ainsi évoqué son futur, confirmant une possible date pour quitter Paris et éventuellement retrouver un club qu'il connaît très bien.

A bientôt 32 ans, Marquinhos est clairement entré dans l'histoire du PSG où il avait signé en 2013. Le Brésilien est le premier joueur parisien à avoir soulevé la Ligue des champions, ce qui lui confère évidemment un statut particulier dans les cœur des Parisiens. Néanmoins, alors que son contrat s'achève en juin 2028, la question de son avenir se pose clairement. En marge du choc entre la France et le Brésil, un rendez-vous forcément particulier pour celui qui a récemment obtenu la nationalité française, Marquinhos s'est prononcé sur son avenir, assurant qu'il comptait honorer son bail avant un retour aux Corinthians.

‼️💣💣 Marquinhos speaks on Neymar and Brazil’s 2026 World Cup hopes 🇧🇷🔥



Marquinhos has expressed his wish to see Neymar participate in the 2026 World Cup, as he dreams of Brazil winning the Hexa.



“I truly believe Neymar will make it. From our conversations, he’s determined to… pic.twitter.com/aj4VauLiBL — MatchDay Central (@MatchDCentral) March 24, 2026

Marquinhos évoque son avenir « J’ai encore deux ans de contrat avec le PSG et ensuite nous verrons. Je veux bien revenir au Brésil. Et, au Brésil, il y a beaucoup de pression, surtout dans l’équipe que j’aimerais revenir, qui est Corinthians. C’est le club qui m’a ouvert des portes, là où tout a commencé. J’y suis très attaché et je serais ravi de porter à nouveau ce maillot », confie-t-il dans une interview accordée à UOL Esporte.