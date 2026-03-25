Mercato - PSG : Marquinhos annonce la date de son départ... et son futur club ?

Sous contrat jusqu'en 2028, Marquinhos commence à envisager son avenir loin du PSG. Le capitaine légendaire du club parisien a ainsi évoqué son futur, confirmant une possible date pour quitter Paris et éventuellement retrouver un club qu'il connaît très bien.
A bientôt 32 ans, Marquinhos est clairement entré dans l'histoire du PSG où il avait signé en 2013. Le Brésilien est le premier joueur parisien à avoir soulevé la Ligue des champions, ce qui lui confère évidemment un statut particulier dans les cœur des Parisiens. Néanmoins, alors que son contrat s'achève en juin 2028, la question de son avenir se pose clairement. En marge du choc entre la France et le Brésil, un rendez-vous forcément particulier pour celui qui a récemment obtenu la nationalité française, Marquinhos s'est prononcé sur son avenir, assurant qu'il comptait honorer son bail avant un retour aux Corinthians.
Marquinhos évoque son avenir
« J’ai encore deux ans de contrat avec le PSG et ensuite nous verrons. Je veux bien revenir au Brésil. Et, au Brésil, il y a beaucoup de pression, surtout dans l’équipe que j’aimerais revenir, qui est Corinthians. C’est le club qui m’a ouvert des portes, là où tout a commencé. J’y suis très attaché et je serais ravi de porter à nouveau ce maillot », confie-t-il dans une interview accordée à UOL Esporte.
«J’ai encore deux ans de contrat avec le PSG et ensuite nous verrons»
En attendant, Marquinhos se projette sur la Coupe du monde qu'il espère gagner avec le Brésil cet été. Et si possible avec Neymar. « Nos carrières ont toujours été liées, il y a eu les Jeux olympiques, nos débuts en sélection, nos matchs en club comme adversaires, puis comme coéquipiers. Aujourd’hui encore, c’est mon meilleur pote. […] Quand on est allé en finale de Ligue des champions, il m’a appelé pour me souhaiter bonne chance, il m’a dit que le moment était venu et qu’on devait gagner ce match », a confié le capitaine du PSG.