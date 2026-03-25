Sans contestation possible, Cristiano Ronaldo est une légende du Real Madrid. Rien que sur le plan statistiques, il est le détenteur de quatre Ligues des champions remportées à la Casa Blanca et détient le record de buts marqués pour le club merengue avec 450 en 9 saisons disputées. Moins de 10 ans après son départ, le retour du clan se préciserait.
Une séparation qui s’est effectuée à l’été 2018 en parallèle de la Coupe du monde qu’il a perdu en 1/8ème de finale face à l’Uruguay avec le Portugal. Après avoir raflé trois Ligues des champions de suite à la Casa Blanca sous les ordres de Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo quittait lui aussi le club merengue afin de se lancer un nouveau challenge à la Juventus. Un départ du Real Madrid qui intervenait neuf ans après son transfert à 94M€ convenu avec Manchester United. Et il se pourrait que la star de 41 ans d’Al-Nassr voit son nom refaire l’actualité au Real Madrid.
Test pour le fils de Cristiano Ronaldo
Et ce, pour la simple et bonne raison que son fils Cristiano Ronaldo Jr se serait entraîné mardi au sein du centre de formation du Real Madrid avec comme prochaine étape, si tout se passe bien, de son intégration dans un avenir proche au sein de l’équipe U16 et plus si affinités d’après The Athletic. L’attaquant de 15 ans pour le moment lié à Al-Nassr, l’équipe de son père, est également passé par Manchester United et la Juventus avant de l’imiter en Arabie saoudite en 2023.
Cristiano Ronaldo Jr à Madrid après son père ?
En 2025, Cristiano Ronaldo Jr a également débuté son histoire avec l’équipe nationale du Portugal avec les jeunes. Avant même d’entamer une hypothétique carrière professionnelle, le fils aîné du quintuple Ballon d’or fait déjà bien parler de lui. Reste à savoir si l’information du journaliste Mario Cortegana se confirmera dans les prochaines semaines avec une signature du jeune talent portugais au Real Madrid. Ce qui sonnera la séparation avec son père pour la première fois de sa jeune carrière et le retour d’un membre de la lignée Ronaldo à Madrid huit ans après le départ du meilleur buteur de l’histoire du club.