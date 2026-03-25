Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sans contestation possible, Cristiano Ronaldo est une légende du Real Madrid. Rien que sur le plan statistiques, il est le détenteur de quatre Ligues des champions remportées à la Casa Blanca et détient le record de buts marqués pour le club merengue avec 450 en 9 saisons disputées. Moins de 10 ans après son départ, le retour du clan se préciserait.

Une séparation qui s’est effectuée à l’été 2018 en parallèle de la Coupe du monde qu’il a perdu en 1/8ème de finale face à l’Uruguay avec le Portugal. Après avoir raflé trois Ligues des champions de suite à la Casa Blanca sous les ordres de Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo quittait lui aussi le club merengue afin de se lancer un nouveau challenge à la Juventus. Un départ du Real Madrid qui intervenait neuf ans après son transfert à 94M€ convenu avec Manchester United. Et il se pourrait que la star de 41 ans d’Al-Nassr voit son nom refaire l’actualité au Real Madrid.

⚡️EXCL.⚡️ Cristiano Ronaldo's eldest son trained with Real Madrid's U16 on Tuesday with a view to the striker joining La Fabrica in the near future@TheAthleticFC https://t.co/cNPfGnCGXO — Mario Cortegana (@MarioCortegana) March 25, 2026

Test pour le fils de Cristiano Ronaldo Et ce, pour la simple et bonne raison que son fils Cristiano Ronaldo Jr se serait entraîné mardi au sein du centre de formation du Real Madrid avec comme prochaine étape, si tout se passe bien, de son intégration dans un avenir proche au sein de l’équipe U16 et plus si affinités d’après The Athletic. L’attaquant de 15 ans pour le moment lié à Al-Nassr, l’équipe de son père, est également passé par Manchester United et la Juventus avant de l’imiter en Arabie saoudite en 2023.