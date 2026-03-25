Mercato - PSG : Un gros contrat inspiré de Lionel Messi bientôt signé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En coulisses, le PSG a lancé les grandes manœuvres pour son futur mercato qui devrait s'annoncer agiter. Dans cette optique, plusieurs contrats auraient été proposé et l'un d'eux serait notamment inspiré de ce que faisait Lionel Messi avec un clause toute particulière.

Le destin du PSG a totalement changé en 2023 lorsque Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi décident de se séparer de Christophe Galtier afin de nommer Luis Enrique. Un choix qui a changé l'histoire du club de la capitale puisque le technicien espagnol a permis au PSG de remporter sa première Ligue des champions, tout réalisant une année 2025 éblouissante et couronnée de succès. Cette saison encore, le PSG peut encore espérer remporter la Ligue des champions.

Luis Enrique avec des fans :



- J’espère que vous allez rester au PSG longtemps !

- Moi aussi !

- Pas à United, hein 😅

- Haha 😆



(🎥 tiktok : Checko92i) pic.twitter.com/ZCRXEtZh1a — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) March 18, 2026

Une clause à la Messi pour Luis Enrique ? Un succès impressionnant qui a donc convaincu la direction du PSG de miser sur le long terme sur Luis Enrique qui avait rapidement prolongé son bail une première fois jusqu'en 2027. Désormais, selon les informations de SPORT, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos veulent blinder encore plus longtemps le coach espagnol. Selon le média catalan, les discussions seraient très bien engagées pour une prolongation jusqu'en 2030 assortie d'une une clause de résiliation unilatérale par l'entraîneur à la fin de chaque saison. Une clause qui n'est pas sans rappeler celle que Lionel Messi. En effet, au FC Barcelone, La Pulga avait intégré ce système dans son contrat afin de se libérer à l'issue d'une saison s'il estimait que le Barça ne correspondait plus à ses attentes.