Mercato - PSG : «Un super joueur» pour remplacer Dembélé (son nom risque de vous surprendre)

Axel Cornic

Lors des dernières sessions de mercato, le Paris Saint-Germain a décidé de ne recruter que très peu et les joueurs qui sont arrivés, n’ont pas vraiment apporté satisfaction. Ainsi, ils sont de plus en plus nombreux à réclamer du changement avec au moins une recrue par ligne et notamment un joueur qui pourrait devoir remplacer Ousmane Dembélé, dont l'avenir à Paris est incertain.

Cette saison, on n’a que très peu vu le PSG qui avait dominé l’Europe eu printemps dernier. La faute à un calendrier surchargé, mais surtout à de nombreuses blessures, qui ont empêché Luis Enrique d’aligner sa meilleure équipe. Et cela a surtout concerné Ousmane Dembélé, handicapé par des nombreux pépins physiques récemment. D'ailleurs, l'avenir du Ballon d'Or 2025 est loin d'être assuré à Paris. En effet, dernièrement, les négociations pour une possible prolongation au PSG étaient loin d'être faciles...

Didier Deschamps : La décision avec un joueur du PSG qui risque de faire parler ! https://t.co/7BMdWe3E84 — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

« Je vois peut-être Julian Alvarez à l’Atlético, je vois peut-être Kroupi de Bournemouth » Restera ? Ne restera pas ? Au PSG, on pourrait donc avoir besoin d'un joueur pour remplacer Ousmane Dembélé dans les mois à venir. Qui faire venir alors ? « Je ne minimise pas l’apport de Dembélé et le vide qu’il peut laisser et surtout le profil de joueurs qui peuvent incarner ce que Dembélé incarne avec Luis Enrique. Moi, je n’en vois pas 10 000. Je vois peut-être Julian Alvarez à l’Atlético, je vois peut-être Kroupi de Bournemouth » a estimé Walid Acherchour, au sujet du mercato estival à venir du PSG.