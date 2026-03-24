Mercato - PSG : Un transfert surprise se confirme en Angleterre ?

L'été prochain, le PSG pourrait se lancer dans un remaniement important de son effectif après s'être montré discret ces derniers mois. Dans cette optique, les Parisiens prépareraient même un premier transfert en Angleterre avec un attaquant. Un transfert assez inattendu.
Il y a quelques jours, Fabrizio Romano l'a promis, le PSG sera probablement le club à suivre l'été prochain : « C'est sûr que cet été, il y aura des mouvements à plusieurs postes au PSG parce qu'ils veulent se montrer actifs cet été. Le PSG cherchera plusieurs opportunités donc ce sera un club intéressant à suivre dans les prochains mois ». Et d'ailleurs, cela commence à bouger en coulisses.
Unai Emery intéressé par Ibrahim Mbaye ?
Et un premier dossier commence sérieusement à faire à parler. En effet, selon les informations de Sky Sport, Ibrahim Mbaye suscite l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League dont Aston Villa, qui semble être le plus chaud. Unai Emery apprécierait grandement le profil de l'ailier du PSG et serait prêt à lui offrir un temps de jeu conséquent. Le média britannique n'a donné aucun montant, mais visiblement Ibrahim Mbaye devrait agiter le prochain mercato estival.
Mbaye, moins utilisé en 2026
Reste désormais à savoir quelle sera la position du PSG pour l'avenir d'Ibrahim Mbaye très apprécié au sein du club mais qui a vu son temps de jeu se réduire de façon drastique après son retour de la CAN. En effet, en Ligue des champions le jeune ailier dont le contrat court jusqu'en 2028, est resté sur le banc lors des doubles confrontations contre l'AS Monaco et Chelsea, tandis qu'en Ligue 1 il doit se contenter de miettes à l'exception d'une mi-temps contre Strasbourg et une autre contre le FC Metz. Ce dossier sera donc à suivre de près, surtout si Aston Villa se qualifie pour la Ligue des champions, ce qui rendra le club encore plus attractif.