Mercato - PSG : Un transfert surprise se confirme en Angleterre ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG pourrait se lancer dans un remaniement important de son effectif après s'être montré discret ces derniers mois. Dans cette optique, les Parisiens prépareraient même un premier transfert en Angleterre avec un attaquant. Un transfert assez inattendu.

Il y a quelques jours, Fabrizio Romano l'a promis, le PSG sera probablement le club à suivre l'été prochain : « C'est sûr que cet été, il y aura des mouvements à plusieurs postes au PSG parce qu'ils veulent se montrer actifs cet été. Le PSG cherchera plusieurs opportunités donc ce sera un club intéressant à suivre dans les prochains mois ». Et d'ailleurs, cela commence à bouger en coulisses.

Aston Villa are among several Premier League clubs considering a move for PSG forward Ibrahim Mbaye this summer 🚨 pic.twitter.com/BFtgxgHoCP — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 24, 2026

Unai Emery intéressé par Ibrahim Mbaye ? Et un premier dossier commence sérieusement à faire à parler. En effet, selon les informations de Sky Sport, Ibrahim Mbaye suscite l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League dont Aston Villa, qui semble être le plus chaud. Unai Emery apprécierait grandement le profil de l'ailier du PSG et serait prêt à lui offrir un temps de jeu conséquent. Le média britannique n'a donné aucun montant, mais visiblement Ibrahim Mbaye devrait agiter le prochain mercato estival.