Mercato - PSG : «Cela divisait le vestiaire», ce transfert a provoqué un malaise !

Amadou Diawara

Mauricio Pochettino a entrainé le PSG pendant un an et demi. En effet, le coach argentin était sur le banc du club de la capitale entre janvier 2021 et juillet 2022. Interrogé sur son passage au PSG, Mauricio Pochettino a avoué qu'un transfert bouclé par sa direction avait provoqué un malaise au sein de son vestiaire.

Après avoir passé plus de cinq saisons à Tottenham (2014-2019), Mauricio Pochettino a tapé dans l'œil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont fait le nécessaire pour le recruter. Arrivé dans la capitale française en janvier 2021, Mauricio Pochettino a entrainé le PSG pendant près d'un an et demi, soit jusqu'en juillet 2022. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, le technicien argentin a raconté comment le transfert de Gianluigi Donnarumma, arrivé librement et gratuitement à l'été 2021 (il était en fin de contrat le 30 juin avec l'AC Milan), avait divisé son vestiaire.

Mercato - PSG : «L'équipe de fous furieux» qui l'a fait partir... https://t.co/cjv3OznW8m — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

«Quand l'un jouait, l'autre tirait la tronche» « L'arrivée de Gianluigi Donnarumma, à l'été 2021, alors que Keylor Navas venait de prolonger son contrat à Paris ? Ce sujet a beaucoup fait parler. Trop ? Le PSG possédait déjà le meilleur gardien du monde avec Navas, vainqueur de la C1 avec le Real Madrid. Il était le numéro un. Puis, le club a recruté le meilleur gardien de l'Euro pour le mettre en concurrence avec Navas. Dites-moi, alors, quelle était la meilleure approche pour que les deux soient satisfaits ? », a demandé Mauricio Pochettino, avant de répondre lui-même à la question.