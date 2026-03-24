Mercato - PSG : Un échec dans le recrutement dénoncé sur La Chaîne L’Equipe ?

Pierrick Levallet

Cette saison est plus compliquée que celle passée pour le PSG. Luis Enrique fait de son mieux pour ménager le plus possible ses joueurs pour éviter les blessures et pouvoir compter sur ses cadres pour les grands rendez-vous. Mais le club de la capitale n’échappe toutefois pas aux pépins physiques depuis le début de l’exercice 2025-2026. Un échec dans le recrutement semble donc avoir été pointé du doigt sur La Chaîne L’Equipe.

Après une saison 2024-2025 historique avec le sacre en Ligue des champions mais éreintante tant le calendrier était chargé, le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato l’été dernier. Le club de la capitale ne voulait pas déstabiliser l’effectif de Luis Enrique et s’est donc contenté de trois arrivées : Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi et Renato Marin. Dro Fernandez a ensuite été ajouté au groupe cet hiver. Seulement, les Rouge-et-Bleu sont sujets à quelques pépins physiques sur cet exercice 2025-2026. Les champions d’Europe 2025 ont par exemple perdu Bradley Barcola et Senny Mayulu avant la trêve internationale. Les leaders de la Ligue 1 chercheraient donc à arranger leur calendrier en reportant le choc face au RC Lens, prévu le 11 avril prochain, afin de pouvoir préparer au mieux la double confrontation face à Liverpool en Ligue des champions.

Mercato - PSG : «L'équipe de fous furieux» qui l'a fait partir... https://t.co/cjv3OznW8m — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

«S’ils ont raté leur recrutement, ce n’est pas le problème de la Ligue 1» Mais cette demande n’a pas manqué d’en irriter certains sur La Chaîne L’Equipe, qui se sont permis de pointer du doigt un potentiel échec dans le recrutement. « Je suis un peu partagé. On a tellement de mal à briller sur la scène européenne, qu’instinctivement je me dis que c’est bien de protéger les clubs français. Mais on peut mettre le cas de Strasbourg, qui va jouer les quarts de finale de Ligue Europa Conference, dans le même panier. Ce qui me dérange, c’est que le PSG est bâti financièrement pour jouer sur tous les tableaux, Strasbourg pareil » a d’abord expliqué Bernard Lions sur le plateau de L’Equipe du Soir.