Mercato - PSG : «L'équipe de fous furieux» qui l'a fait partir...

Du Paris Saint-Germain... à son club de rêve. Et non, ce n'est pas la trajectoire de carrière de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, mais celle d'un autre joueur qui s'en est allé il y a quelques années de cela vers un géant du football européen à la suite d'un appel téléphonique avec un entraîneur au cours duquel il a directement donné son aval. Il raconte.
Il est arrivé lors des premières années du projet QSI. En 2013, alors que le PSG était passé sous pavillon qatarien deux ans plus tôt, il déposait ses valises au Camp des Loges quelques semaines après le départ de David Beckham. A Paris, il a côtoyé des stars telles que Zlatan Ibrahimovic ou encore Thiago Silva. Mais il n'était pas un titulaire indiscutable. De quoi l'inciter à partir une première fois en prêt après deux saisons au PSG puis définitivement au sein du vestiaire du club de ses rêves.
«Je ne savais même pas quoi dire en vrai parce que pour moi c'était le club de mes rêves»
A l'été 2016, dans la foulée de l'Euro perdu par les Bleus pour lequel il n'a pas disputé le moindre match contrairement à son compère en défense Samuel Umtiti qui signait en parallèle au FC Barcelone, Lucas Digne mettait le cap sur le Camp Nou après une conversation téléphonique avec Luis Enrique, coach du Barça de l'époque. « Je reçois un coup de fil : « Oui c'est Luis Enrique » au téléphone. Ah. Je me dis ouais...Ils ont une équipe de fous furieux. Il me dit « je veux que tu viennes ». Ouais, il n'y a pas de problèmes. Je ne savais même pas quoi dire en vrai parce que pour moi c'était le club de mes rêves ».
«Jouer avec la MSN, c'est un rêve»
Au FC Barcelone, Lucas Digne a côtoyé des étoiles à tous les postes et notamment sur le front offensif avec Lionel Messi, Neymar ainsi que Luis Suarez. La MSN, surnom attribué au trio d'attaque barcelonais, l'a émerveillé comme l'international français de 32 ans l'a confié à Canal+ dans le cadre de l'épisode 1 de Team Digne.
« Mon père, quand j'étais petit m'a dit : « Est-ce que tu veux aller voir un match du Barça ?». Non. Le Camp Nou, je veux jouer là-bas. La première fois qu'on est allés au Camp Nou, c'est quand j'ai signé. Jouer avec la MSN, c'est un rêve. Tu les vois faire des trucs incroyables à l'entraînement. Après ils les refont en match. T'as juste envie de croquer ça à pleines dents et de pouvoir profiter de ces moments-là. Il peut se passer ce que vous voulez ce n'est pas grave. J'ai joué en équipe de France et j'ai joué au Barça ».