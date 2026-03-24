Mercato - PSG : «L'équipe de fous furieux» qui l'a fait partir...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du Paris Saint-Germain... à son club de rêve. Et non, ce n'est pas la trajectoire de carrière de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, mais celle d'un autre joueur qui s'en est allé il y a quelques années de cela vers un géant du football européen à la suite d'un appel téléphonique avec un entraîneur au cours duquel il a directement donné son aval. Il raconte.

Il est arrivé lors des premières années du projet QSI. En 2013, alors que le PSG était passé sous pavillon qatarien deux ans plus tôt, il déposait ses valises au Camp des Loges quelques semaines après le départ de David Beckham. A Paris, il a côtoyé des stars telles que Zlatan Ibrahimovic ou encore Thiago Silva. Mais il n'était pas un titulaire indiscutable. De quoi l'inciter à partir une première fois en prêt après deux saisons au PSG puis définitivement au sein du vestiaire du club de ses rêves.

De Lille à Aston Villa, en passant par le PSG et le Barça, Lucas Digne a un nouvel objectif : la Coupe du monde avec l'Équipe de France🇫🇷



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«Je ne savais même pas quoi dire en vrai parce que pour moi c'était le club de mes rêves» A l'été 2016, dans la foulée de l'Euro perdu par les Bleus pour lequel il n'a pas disputé le moindre match contrairement à son compère en défense Samuel Umtiti qui signait en parallèle au FC Barcelone, Lucas Digne mettait le cap sur le Camp Nou après une conversation téléphonique avec Luis Enrique, coach du Barça de l'époque. « Je reçois un coup de fil : « Oui c'est Luis Enrique » au téléphone. Ah. Je me dis ouais...Ils ont une équipe de fous furieux. Il me dit « je veux que tu viennes ». Ouais, il n'y a pas de problèmes. Je ne savais même pas quoi dire en vrai parce que pour moi c'était le club de mes rêves ».