Mercato - PSG : Le prochain transfert annoncé à l'étranger ? Ça pourrait coûter (au moins) 40M€ !

Contrairement à ses habitudes, le Paris Saint-Germain s’est montré très calme lors des dernières sessions de mercato. Mais ça n’a pas été que bénéfique, puisqu’on a pu constater les lacunes parisiennes depuis le début de la saison, où certains postes auraient très bien pu être doublés. Et le message semble être passé, puisqu’on s’agiterait déjà pour le prochain mercato estival.
La fin de saison nous réserve encore des nombreuses surprises, mais le mercato va arriver très vite. Comme souvent les gros clubs préparent leurs coups au printemps et c’est le cas du PSG, qui aurait l’intention de recruter au moins un joueur par ligne afin de renforcer l’effectif de Luis Enrique. Ainsi, les premières pistes ont déjà commencé à fuiter...
Rayan, la nouvelle recrue brésilienne du PSG ?
En défense le nom de Karim Coulibaly, révélation de Bundesliga avec le Werder Breme, aurait notamment été évoqué. Mais là où ça pourrait le plus bouger, c’est en attaque ! Des médias brésiliens dont RTI Esporte, ont récemment expliqué que le PSG serait sur les traces d’un certain Rayan. Méconnu il y a encore quelques semaines, l’ancien joueur de Vasco De Gama a rejoint Bournemouth lors du dernier mercato hivernal et le moins que l’on puisse dire c’est que son impact a été immédiat, avec 2 buts et 1 passe décisive en 8 matchs de Premier League.
Il a une clause à 100M€, mais...
Ce dossier ne s’annonce pas simple, puisque l’avant-centre polyvalent aurait une clause de départ fixée à 100M€. Mais à en croire les informations du journaliste italien Alfredo Pedulla, Bournemouth pourrait commencer à discuter pour beaucoup moins, puisque la barre aurait été fixée à 40M€. Les dirigeants du club britannique ne seraient pas contre son départ, mais l’idée serait tout de même de tirer le maximum d’argent d’un éventuel transfert. A noter que le PSG ne serait pas seul sur le coup, puisque le Real Madrid, Manchester United ou encore Arsenal suivraient également le prodige de 19 ans.