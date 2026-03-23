Mercato - PSG : Le prochain transfert annoncé à l'étranger ? Ça pourrait coûter (au moins) 40M€ !

Axel Cornic

Contrairement à ses habitudes, le Paris Saint-Germain s’est montré très calme lors des dernières sessions de mercato. Mais ça n’a pas été que bénéfique, puisqu’on a pu constater les lacunes parisiennes depuis le début de la saison, où certains postes auraient très bien pu être doublés. Et le message semble être passé, puisqu’on s’agiterait déjà pour le prochain mercato estival.

La fin de saison nous réserve encore des nombreuses surprises, mais le mercato va arriver très vite. Comme souvent les gros clubs préparent leurs coups au printemps et c’est le cas du PSG, qui aurait l’intention de recruter au moins un joueur par ligne afin de renforcer l’effectif de Luis Enrique. Ainsi, les premières pistes ont déjà commencé à fuiter...

Mercato - PSG : Un grand club étranger «prêt à tout» pour recruter Luis Enrique ? Ce journaliste balance l'info ! https://t.co/yfSfwzBemT — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Rayan, la nouvelle recrue brésilienne du PSG ? En défense le nom de Karim Coulibaly, révélation de Bundesliga avec le Werder Breme, aurait notamment été évoqué. Mais là où ça pourrait le plus bouger, c’est en attaque ! Des médias brésiliens dont RTI Esporte, ont récemment expliqué que le PSG serait sur les traces d’un certain Rayan. Méconnu il y a encore quelques semaines, l’ancien joueur de Vasco De Gama a rejoint Bournemouth lors du dernier mercato hivernal et le moins que l’on puisse dire c’est que son impact a été immédiat, avec 2 buts et 1 passe décisive en 8 matchs de Premier League.