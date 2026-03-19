Mercato - PSG : Fabrizio Romano annonce le dossier chaud de l'été !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une relative tranquillité sur le marché des transferts ces derniers mois, le PSG devrait à nouveau frapper fort l'été prochain. Spécialiste du mercato, le journaliste Fabrizio Romano annonce d'ailleurs ce qui pourrait être le dossier chaud de l'été du côté du club parisien.

Lors du précédent mercato estival, le PSG avait surpris tout le monde en annonçant le transfert de Gianluigi Donnarumma vers Manchester City à un an de la fin de son contrat. Luis Enrique a décidé de miser sur Lucas Chevalier, mais l'ancien portier du LOSC a déjà perdu sa place au profit de Matvey Safonov. Par conséquent, la hiérarchie dans les buts du PSG pourrait encore être chamboulé l'été prochain, puisque Fabrizio Romano assure que le club de la capitale reste attentif au marché des gardiens de but.

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Il ne veut absolument pas rester numéro 2. ❌



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Romano annonce du mouvement au PSG « Il va encore falloir surveiller ce qu'il va se passer avec les gardiens de but du PSG. Dans la presse française on parler d'un possible transfert de Chevalier, mais on m'a dit que pour le moment, rien n'est décidé, mais le PSG garde un œil sur le marché des gardiens. Cela ne veut pas dire que le PSG recrutera un nouveau gardien cet été, mais il faut suivre cette situation. En tout cas, la porte est ouverte pour de nouveaux mouvements à ce poste cet été », confie-t-il sur sa chaîne YouTube.