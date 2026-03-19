Mercato - OM : «Ils vont le vendre», un journaliste balance le prix du futur transfert de Greenwood !

Auteur d'une très grosse saison à l'OM, Mason Greenwood pourrait bien être l'une des attractions du prochain mercato. Le club phocéen aura du mal à résister à certaines offres et un journaliste annonce même le prix auquel l'OM acceptera de vendre son numéro 10.
Que l'OM se qualifie ou non pour la prochaine Ligue des champions, l'effectif devrait subir un sacré lifting cet été. Plusieurs mouvements sont encore attendus et Mason Greenwood pourrait partir. Le numéro 10 de l'OM ne manquerait pas de sollicitations après son excellente saison sur le plan individuel, et d'après le journaliste de La Chaîne L'EQUIPE Grégory Ascher, le club phocéen pourrait accepter de le vendre pour une somme avoisinant les 45M€.
Greenwood sur le départ ?
« Là, ils vont vendre Greenwood. 50 millions d’euros, peut-être même à 40, 45 millions d’euros, l’OM va le vendre. Je vous le signe, à 42-43 millions d’euros, ils le vendent. Ça serait un coup financier formidable. Il a maintenu l’OM à haut niveau et il aura été rentabilisé », assure-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg. Pour rappelle, l'OM possède simplement 60% des droits économiques du joueur. Un total qui passera à 65% en cas de qualifications pour la Ligue des champions. Autrement dit, le club phocéen sera contraint de reverser entre 35 et 40% du montant du prochain transfert de Mason Greenwood à Manchester United.
«Je vous le signe, à 42-43M€, ils le vendent»
Il y a quelques jours, le consultant de l'After Foot, Maxime Chanot, assurait d'ailleurs que selon lui, Mason Greenwood envoyait des signaux clairs concernant sa volonté de quitter l'OM : « Greenwood, il n'y est plus. Avec tout ce qu'il s'est passé, il est dans une phase dans laquelle il se dit : "Je vais quitter le navire". Là aujourd'hui, il a des statistiques qui parlent pour lui, mais je l'avais dit déjà il y a deux semaines, on m'était un peu tombé dessus. Même dans son body langage, tu le vois dans la manière dont il se comporte... »