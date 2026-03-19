Mercato - OM : «Ils vont le vendre», un journaliste balance le prix du futur transfert de Greenwood !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une très grosse saison à l'OM, Mason Greenwood pourrait bien être l'une des attractions du prochain mercato. Le club phocéen aura du mal à résister à certaines offres et un journaliste annonce même le prix auquel l'OM acceptera de vendre son numéro 10.

Que l'OM se qualifie ou non pour la prochaine Ligue des champions, l'effectif devrait subir un sacré lifting cet été. Plusieurs mouvements sont encore attendus et Mason Greenwood pourrait partir. Le numéro 10 de l'OM ne manquerait pas de sollicitations après son excellente saison sur le plan individuel, et d'après le journaliste de La Chaîne L'EQUIPE Grégory Ascher, le club phocéen pourrait accepter de le vendre pour une somme avoisinant les 45M€.

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Si l’OM ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, la Juventus est convaincue qu’elle pourra persuader le joueur et son club de rejoindre ses rangs.… pic.twitter.com/oUNDsRv6WL — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) March 17, 2026

Greenwood sur le départ ? « Là, ils vont vendre Greenwood. 50 millions d’euros, peut-être même à 40, 45 millions d’euros, l’OM va le vendre. Je vous le signe, à 42-43 millions d’euros, ils le vendent. Ça serait un coup financier formidable. Il a maintenu l’OM à haut niveau et il aura été rentabilisé », assure-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg. Pour rappelle, l'OM possède simplement 60% des droits économiques du joueur. Un total qui passera à 65% en cas de qualifications pour la Ligue des champions. Autrement dit, le club phocéen sera contraint de reverser entre 35 et 40% du montant du prochain transfert de Mason Greenwood à Manchester United.