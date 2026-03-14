Mercato - OM : «Je vais quitter le navire», il annonce le futur transfert de Greenwood avant tout le monde ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé il y a bientôt deux ans en provenance de Manchester United, Mason Greenwood s’est imposé comme un des meilleurs joueurs de Ligue 1, dont il est actuellement le meilleur buteur. Selon un consultant, qui s’appuie sur son langage corporel et en raison des événements des dernières semaines, l’Anglais aurait en revanche la tête ailleurs.

Dans un contexte difficile avec la grève d’encouragement des deux Virages en première période, l’OM a pu compter sur un but tardif d’Amine Gouiri pour l’emporter vendredi soir lors de la réception d’Auxerre (1-0). Une victoire importante, la troisième d’affilée en championnat après celles face à l’OL (3-2) et Toulouse (0-1), les Olympiens ayant conforté leur troisième place au classement, mais dont le contenu a été loin d’être rassurant.

Mercato - OM : Il découvre un grand attaquant après son transfert, c'est le choc https://t.co/P66EXdtPst — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« Greenwood est dans une phase dans laquelle il se dit : "Je vais quitter le navire" » Surtout la première mi-temps, qualifiée « d’indigne » par Maxime Chanot dans l’After Foot sur RMC. Très critique envers Benjamin Pavard, Geoffrey Kondgobia et Pierre-Emile Hojbjerg, qu’il estime « finis », le consultant de la radio a aussi été déçu du match de Mason Greenwood, qu’il voit déjà penser à son éventuel futur départ de l’OM : « Greenwood, il n'y est plus. Avec tout ce qu'il s'est passé, il est dans une phase dans laquelle il se dit : "Je vais quitter le navire" »