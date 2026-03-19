Mercato - PSG : Déjà un transfert pour Lucas Chevalier ? Son prochain club est peut-être déjà connu…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cela va faire deux mois que Lucas Chevalier n’est plus apparu sur un terrain avec le maillot du PSG sur les épaules, Matvey Safonov profitant des prestations décevantes de l’international tricolore pour lui subtiliser la place de gardien numéro 1. Ce qui pourrait pousser la recrue estivale au départ…

La situation de Lucas Chevalier au PSG ne s’arrange pas. Alors qu’il n’a plus joué depuis le 23 janvier, la faute à des prestations décevantes depuis son arrivée dans la capitale, l’ancien portier du LOSC a vu Matvey Safonov lui passer devant dans la hiérarchie des gardiens parisiens, ce qui pourrait déjà le pousser au départ.

«Il m’a convaincu» : Le joueur du PSG qui a bluffé Jérôme Rothen ! https://t.co/dBxQXSb7Lu — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

« Son cas sera forcément important à gérer cet été » « Si rien ne change, son cas sera forcément important à gérer cet été pour la direction parisienne, car certains clubs flairent déjà le coup à réaliser, notamment du côté de la Premier League avec des gardiens défaillants ces derniers jours - suivez mon regard », a récemment confié Loïc Tanzi, journaliste à L’Équipe. Une allusion faite au club de Tottenham, qui a vu Antonin Kinsky, titularisé par Igor Tudor pour le huitième de finale aller de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, encaisser trois buts avec deux grosses boulettes à la clé. Il avait été remplacé avant la 20e minute du jeu.