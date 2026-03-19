Mercato - PSG : Déjà un transfert pour Lucas Chevalier ? Son prochain club est peut-être déjà connu…

Cela va faire deux mois que Lucas Chevalier n’est plus apparu sur un terrain avec le maillot du PSG sur les épaules, Matvey Safonov profitant des prestations décevantes de l’international tricolore pour lui subtiliser la place de gardien numéro 1. Ce qui pourrait pousser la recrue estivale au départ…
La situation de Lucas Chevalier au PSG ne s’arrange pas. Alors qu’il n’a plus joué depuis le 23 janvier, la faute à des prestations décevantes depuis son arrivée dans la capitale, l’ancien portier du LOSC a vu Matvey Safonov lui passer devant dans la hiérarchie des gardiens parisiens, ce qui pourrait déjà le pousser au départ.
« Son cas sera forcément important à gérer cet été »
« Si rien ne change, son cas sera forcément important à gérer cet été pour la direction parisienne, car certains clubs flairent déjà le coup à réaliser, notamment du côté de la Premier League avec des gardiens défaillants ces derniers jours - suivez mon regard », a récemment confié Loïc Tanzi, journaliste à L’Équipe. Une allusion faite au club de Tottenham, qui a vu Antonin Kinsky, titularisé par Igor Tudor pour le huitième de finale aller de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, encaisser trois buts avec deux grosses boulettes à la clé. Il avait été remplacé avant la 20e minute du jeu.
Tottenham sur Chevalier ?
Dans ses colonnes, L’Équipe confirme l’intérêt de plusieurs clubs à l’égard de l’international français, dont Tottenham, à la recherche d’un portier depuis plusieurs mois. En attendant, Lucas Chevalier voit son avenir en Bleu s’assombrir à quelques mois de la Coupe du monde, une situation difficile qui ne l’affecterait pas, l’international tricolore confiant à des proches qu'il avait réussi à prendre un peu de recul d’après le quotidien sportif. Lucas Chevalier pourrait malgré tout figurer dans la liste de Didier Deschamps pour la tournée du mois de mars aux États-Unis, mais la suite s’annonce plus incertaine…