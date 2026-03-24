Mercato - PSG : Première déclaration officielle pour le transfert d'un crack !

L'été prochain, le PSG devrait se montrer très actif sur le mercato afin de peaufiner un effectif qui a largement besoin d'être renforcé sur le plan quantitatif. Et clairement, le club de la capitale devrait poursuivre sa stratégie en misant sur de jeunes joueurs à fort potentiel. Une première réponse est même tombée.
Après plusieurs mois de discrétion en matière de mercato afin de prôner la continuité, le PSG pourrait bien profiter du mercato estival pour accélérer et se renforcer drastiquement. Dans cette optique, les Parisiens devraient poursuivre sur leur lancée en misant sur de jeunes joueurs à fort potentiel. Et l'une des priorités concernera le poste de défenseur central où seul Willian Pacho s'impose pour le moment comme une valeur sûre à long terme.
Le PSG à fond sur Coulibaly ?
C'est ainsi que ces derniers jours le média allemand Deich Stube a révélé l'intérêt du PSG pour Karim Coulibaly. Âgé de 18 ans, il s'est déjà imposé comme un titulaire indiscutable au Werder Brême où son contrat s'achève en juin 2029. Les représentants du joueur auraient même déjà été contactés par les équipes de Luis Campos qui aurait placé Karim Coulibaly en très bonne position sur sa short list. Et bien qu'il ne dispose pas de clause libératoire dans son contrat, une somme comprise entre 40 et 45M€ pourrait suffire à convaincre le Werder de lâcher sa pépite.
Le Werder Brême répond !
Face à cette information, Clemens Fritz, le directeur sportif du Werder Brême a d'ailleurs réagi. « Nous parlons d’un défenseur central de 18 ans, gaucher, qui est titulaire en Bundesliga. Que des clubs s’intéressent à lui n’est pas vraiment une surprise. Néanmoins, il est important pour nous de nous concentrer sur le présent dans cette lutte contre la relégation. Il est très clair, très concentré, très déterminé. C’est exactement ce dont nous avons besoin. Quant à ce qui se passera cet été, il faudra voir », assure-t-il dans l’émission Sport1-Doppelpass. Autrement dit, la porte à un transfert ne semble pas fermée.