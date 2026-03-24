Mercato - PSG : Première déclaration officielle pour le transfert d'un crack !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG devrait se montrer très actif sur le mercato afin de peaufiner un effectif qui a largement besoin d'être renforcé sur le plan quantitatif. Et clairement, le club de la capitale devrait poursuivre sa stratégie en misant sur de jeunes joueurs à fort potentiel. Une première réponse est même tombée.

Après plusieurs mois de discrétion en matière de mercato afin de prôner la continuité, le PSG pourrait bien profiter du mercato estival pour accélérer et se renforcer drastiquement. Dans cette optique, les Parisiens devraient poursuivre sur leur lancée en misant sur de jeunes joueurs à fort potentiel. Et l'une des priorités concernera le poste de défenseur central où seul Willian Pacho s'impose pour le moment comme une valeur sûre à long terme.

🕵️‍♂️ Le PSG s’intéresse à Karim Coulibaly (Werder Brême, DC) !



📈 Il figurerait en bonne place sur la liste des souhaits de Luis Enrique pour la saison prochaine.



👨‍🏫 Des recruteurs du PSG se seraient déjà rendus à plusieurs reprises pour observer l'international allemand U21 ans.… pic.twitter.com/cXljmxLhn9 — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) March 20, 2026

Le PSG à fond sur Coulibaly ? C'est ainsi que ces derniers jours le média allemand Deich Stube a révélé l'intérêt du PSG pour Karim Coulibaly. Âgé de 18 ans, il s'est déjà imposé comme un titulaire indiscutable au Werder Brême où son contrat s'achève en juin 2029. Les représentants du joueur auraient même déjà été contactés par les équipes de Luis Campos qui aurait placé Karim Coulibaly en très bonne position sur sa short list. Et bien qu'il ne dispose pas de clause libératoire dans son contrat, une somme comprise entre 40 et 45M€ pourrait suffire à convaincre le Werder de lâcher sa pépite.