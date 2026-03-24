Mercato - PSG : Malaise à Paris, il voulait partir six mois après sa signature !

Amadou Diawara

Alors qu'il entrainait le PSG depuis seulement six mois, ce coach étranger avait des envies d'ailleurs. Sollicité par plusieurs écuries, il était emballé par l'idée de changer d'air, et ce, parce que son expérience à Paris n'était pas facile à vivre. Toutefois, la direction du PSG a refusé de le laisser partir.

En quête d'un nouvel entraineur, la direction du PSG a décidé de miser sur Mauricio Pochettino (54 ans) en janvier 2021. Toutefois, le club de la capitale aurait pu le perdre seulement six mois plus tard. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Mauricio Pochettino a avoué qu'il avait la cote sur le marché, et qu'il était tenté par un départ. Toutefois, le PSG a préféré le retenir.

Mercato - PSG : «L'équipe de fous furieux» qui l'a fait partir... https://t.co/cjv3OznW8m — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

«Il y avait une période de changement, des situations inconfortables...» « Est-il vrai qu'à la fin de vos six premiers mois à Paris, Tottenham vous a contacté pour revenir ? Pas seulement Tottenham. D'autres très grands clubs aussi. Aviez-vous envie de quitter Paris ? Quand cette saison de six mois s'est achevée, il y avait un peu de... Enfin, avec cette histoire de COVID, la situation au club, cela a créé une instabilité. Dans tous les domaines. Il y avait une période de changement, des situations inconfortables, des situations qui... (Il réfléchit à ses mots.) Qui ne donnaient pas l'impression qu'il était possible de travailler dans un environnement stable, comme il existe aujourd'hui », a reconnu Mauricio Pochettino, avant de poursuivre.