Zlatan Ibrahimovic, son gros clash avec le PSG : Un dossier est lâché !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG où il a été la superstar durant quatre ans au tout début du projet mis en place par les Qataris, Zlatan Ibrahimovic a pourtant quitté le club en mauvais termes avec certains dirigeants avec lesquels il ne s’entendait plus. C’est notamment le cas d’un ancien directeur sportif du PSG avec qui Ibrahimovic a eu des échanges houleux.

Ce n’est clairement pas l’amour fou entre Zlatan Ibrahimovic et Leonardo, l’ancien directeur sportif du PSG, qui avait pourtant été à l’origine de la signature de la star suédoise au Parc des Princes en 2012. La collaboration entre les deux hommes ne s’est pas franchement bien terminée, à tel point qu’Ibrahimovic avait même proposé ses services au président du PSG en 2021 pour venir remplacer Leonardo à la direction sportive du club comme il l’avait révélé dans son livre, « Adrénaline. Mes histoires inédites ».

Mercato - PSG : Transfert à 70M€, un ancien de l’OM a été contacté ? https://t.co/rgactu2nRu — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« Je viendrai au PSG remettre de l’ordre » « C'est vrai, je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur. En tant que directeur sportif. J'ai appelé Nasser al-Khelaïfi, le président, et je lui ai proposé : ‘Si je ne renouvelle pas mon contrat avec le Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l'ordre dans ton équipe’. Même les joueurs du PSG à qui j'en ai parlé le pensaient. L'un m'a dit : ‘Zlatan, toi seul peux remettre de l'ordre et amener de la discipline dans l'équipe.’ Un autre : ‘Zlatan, si c'était toi, cette chose dans le vestiaire n'aurait pas eu lieu’. Il n'y a pas assez de discipline et Mbappé en a besoin pour s'améliorer, grandir et passer à l'étape suivante. À Paris, maintenant, c'est impossible parce qu'il n'y a pas les bonnes personnes. S'il y avait plus de rigueur, tout le monde courrait sur le terrain, personne n'arriverait en retard à l'entraînement, les joueurs ne se permettraient pas de faire ce qu'ils veulent. Si j'étais là, je ne dirais pas quoi faire mais j'ordonnerais », lâchait Zlatan Ibrahimovic, clashant donc indirectement Leonardo sur un manque de discipline au PSG.