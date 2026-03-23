Ce joueur du PSG était «insupportable» : «Ça fightait à l’entraînement…»

Parfois, au sein d’un même club, il peut y avoir quelques frictions entre des coéquipiers. Le PSG a connu cela au cours des dernières années. Et visiblement, il y avait une star du club de la capitale qui était spécialisée dans cela, n’hésitant pas à aller se frotter aux autres Parisiens même à l’entraînement.
En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère avec le rachat par le Qatar. Cela a alors permis au club de la capitale de s’offrir certains grands noms, mais voilà qu’il a également fallu faire également avec de gros caractères. Le vestiaire du PSG a ainsi pu vérifier cela avec Zlatan Ibrahimovic. Recruté en 2012 en provenance du Milan AC, le Suédois ne lâchait rien sur un terrain, mettant ses adversaires à rude épreuve. Mais voilà que c’était également le cas à l’entraînement pour Ibrahimovic.
« Il était insupportable à l’entraînement »
Côtoyer Zlatan Ibrahimovic au quotidien au PSG a donc pu être particulier à certains moments. De quoi même parfois faire naitre certaines frictions avec ses coéquipiers. Pour L’Equipe Explore, Kevin Gameiro avait raconté : « Ça fightait à l’entraînement, notamment avec Lugano ». « Il était insupportable à l’entraînement », expliquait Maxwell, grand ami du Suédois. De son côté, Christophe Jallet avait pu confier : « Jamais content. Tu lui fais une passe qui arrive à 30 centimètres de lui, le mec est capable de te dire : tu fais chier avec tes passes de merde ! Alors qu'il avait juste à tendre la jambe… Le premier coup, tu dis rien. Le deuxième, tu lui dis va te faire foutre, t'as qu'à bouger ton cul aussi ».
« Il veut tout de suite marquer son territoire »
Clément Chantôme et Nicolas Douchez ont eux aussi évolué avec Zlatan Ibrahimovic au PSG. « C’est un mec qui teste. Moi par exemple, je n’ai jamais reculé dans les duels avec lui mais il aimait bien ça. S’il voit que tu te laisses bouffer, il n’aime pas parce qu’il veut des joueurs qui ont du caractère », racontait le premier cité. Pour ce qui est de l’ancien gardien parisien, il confiait : « Il arrivait avec son statut de star et il attendait que ce soit les autres qui viennent vers lui. Au début, il y a très peu d’échanges, il se rapproche des mecs qu’il a côtoyés (Maxwell, Thiago Silva) et veut tout de suite marquer son territoire. Ça passe notamment par les contacts physiques ».