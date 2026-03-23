Ce joueur du PSG était «insupportable» : «Ça fightait à l’entraînement…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parfois, au sein d’un même club, il peut y avoir quelques frictions entre des coéquipiers. Le PSG a connu cela au cours des dernières années. Et visiblement, il y avait une star du club de la capitale qui était spécialisée dans cela, n’hésitant pas à aller se frotter aux autres Parisiens même à l’entraînement.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère avec le rachat par le Qatar. Cela a alors permis au club de la capitale de s’offrir certains grands noms, mais voilà qu’il a également fallu faire également avec de gros caractères. Le vestiaire du PSG a ainsi pu vérifier cela avec Zlatan Ibrahimovic. Recruté en 2012 en provenance du Milan AC, le Suédois ne lâchait rien sur un terrain, mettant ses adversaires à rude épreuve. Mais voilà que c’était également le cas à l’entraînement pour Ibrahimovic.

«Pas au niveau», RMC annonce un transfert raté au PSG ? https://t.co/I5mEauLQtq — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« Il était insupportable à l’entraînement » Côtoyer Zlatan Ibrahimovic au quotidien au PSG a donc pu être particulier à certains moments. De quoi même parfois faire naitre certaines frictions avec ses coéquipiers. Pour L’Equipe Explore, Kevin Gameiro avait raconté : « Ça fightait à l’entraînement, notamment avec Lugano ». « Il était insupportable à l’entraînement », expliquait Maxwell, grand ami du Suédois. De son côté, Christophe Jallet avait pu confier : « Jamais content. Tu lui fais une passe qui arrive à 30 centimètres de lui, le mec est capable de te dire : tu fais chier avec tes passes de merde ! Alors qu'il avait juste à tendre la jambe… Le premier coup, tu dis rien. Le deuxième, tu lui dis va te faire foutre, t'as qu'à bouger ton cul aussi ».