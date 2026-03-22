«Il est effrayant» au PSG : C’est à la hauteur de Lamine Yamal et Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG a été élu meilleur équipe de l'année 2025 pendant la cérémonie du Ballon d'or qui a sacré le MVP de la campagne de Ligue des champions : Ousmane Dembélé. Aux côtés du champion du monde tricolore se trouvent quelques joueurs de talents dont un pourrait briller partout en Ligue 1 à un autre poste que le sien.

Le Paris Saint-Germain a su bâtir ces dernières années un groupe de joueurs relativement jeunes dotés d'un talent important capable de servir au mieux le club de la capitale pour des années. Et d'ailleurs, les dirigeants n'ont pas fait dans le détail en blindant les contrats de certains d'entre eux, de manière officielle et officieuse. Pour le premier groupe cité, une annonce collective pour quatre éléments phares a été effectuée en février 2025. L'un d'entre eux est d'un nouveau « effrayant » d'après un observateur.

"Ce joueur-là, c'est n'importe quoi ! Il fait partie des 5 joueurs les plus effrayants d'Europe !"@walidacherchour est séduit par la polyvalence et les performances de Nuno Mendes. pic.twitter.com/8qmZXGcebr — After Foot RMC (@AfterRMC) March 21, 2026

«Dans tous les clubs de Ligue 1 il a sa place en tant qu'ailier et il termine au minimum avec 10 buts et 10 passes décisives» Sur les ondes de RMC samedi soir dans la foulée de la large victoire du PSG contre l'OGC Nice (4-0 pour un but et une passe décisive de Nuno Mendes), Walid Acherchour a chanté les louanges du principal intéressé. Quand bien même le latéral gauche portugais de 23 ans a laissé paraître quelques errances défensives ces derniers temps, son apport offensif est tel qu'il lui permet de s'asseoir à la table des meilleurs selon le consultant du Winamax FC et de l'After Foot. Et partout ailleurs dans l'élite du football français, il aurait sa place attitrée. « Nuno Mendes, ce joueur-là, c'est n'importe quoi. Je me suis posé la question et je pense que dans tous les clubs de Ligue 1 il a sa place en tant qu'ailier et il termine au minimum avec 10 buts et 10 passes décisives. Et je pense qu'il fait partie des 5 joueurs les plus effrayants en Europe ».