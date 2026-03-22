Un joueur du PSG prêt à signer pour cette proposition : Ça va plaire à Didier Deschamps !

Axel Cornic

La pression monte à quelques mois de la Coupe du monde, avec tout le monde qui aimerait être du voyage. Et certains joueurs semblent être prêts à tout pour convaincre Didier Deschamps de les emmener au Mondial, notamment du côté du Paris Saint-Germain.

Les places sont de plus en plus chères. Avec l'annonce sa liste pour le stage prévu aux Etats-Unis et les matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie, on commence à y voir plus clair dans les plans de Didier Deschamps. Ainsi, on a déjà des grands absents, comme Benjamin Pavard, défenseur prêté par l’Inter à l’OM depuis le dernier mercato estival.

Mercato - PSG : «Je gagne plus à Paris», quand un joueur s’était montré très cash sur son transfert https://t.co/psc1cuwU6U — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

Est-ce que Zaïre-Emery aura sa place ? Le secret pour réussir est la polyvalence et ça, Warren Zaïre-Emery l'a bien compris. Depuis le début de la saison, le milieu de terrain de formation n'hésite pas à se mettre au service de Luis Enrique au PSG, avec notamment un poste de latéral droit qu'il semble maitriser de plus en plus. Et ça ne le dérangerait pas du tout de faire de même avec l'équipe de France, si cela lui permet de participer à la Coupe du monde 2026 !